Çifte indirimin ardından kötü haber geldi: Akaryakıta çifte zam geliyor

Brent petrol 100 dolar altında düşüşünü sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dolar ve petrol fiyatlarından etkilenen akaryakıt fiyatlarında da dalgalanmalar devam ediyor. Benzin ve motorine indirimin ardından kötü haber geldi. Çifte indirimin ardından akaryakıta çifte zam geliyor. Akaryakıta ne kadar zam gelecek? Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? İşte güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları…