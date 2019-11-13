Çifte müjde geliyor! Memur ve emeklinin yüzünü güldürecek haber

Kamu Personeli Dan\u0131\u015fma Kurulu\u2019nda, memur ve emekli i\u00e7in \u00f6nemli kararlar al\u0131nacak\r\n,Memurlara y\u0131lda 2 bin 481 lira bayram ikramiyesi, emeklilere, ayl\u0131k 344 lira aile yard\u0131m\u0131 talebi masaya yat\u0131r\u0131lacak.\r\n,Memurlar ve emekliler i\u00e7in \u00f6nemli kararlar yolda.\r\n,Y\u0131lsonuna kadar ger\u00e7ekle\u015fmesi beklenen Kamu Personeli Dan\u0131\u015fma Kurulu (KPDK) toplant\u0131s\u0131nda kamu grubunun talepleri h\u00fck\u00fcmete iletilecek. G\u00f6r\u00fc\u015fmelerde hem memurlar hem de emekliler i\u00e7in pek \u00e7ok talep masaya yat\u0131r\u0131lacak.\r\n,A\u0130LE YARDIMI G\u00dcNDEMDE\r\n\r\nEmekliler ge\u00e7en y\u0131l bayram ikramiyesi imkan\u0131na kavu\u015furken, memurlar da bu konuda beklenti i\u00e7erisinde.,Ayr\u0131ca memurlara verilen aile yard\u0131m\u0131n\u0131n emeklilere verilmesi i\u00e7in hem memur sendikalar\u0131 hem de T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131yor. E\u011fer talepler hayata ge\u00e7erse, e\u015fi \u00e7al\u0131\u015fmayan, 6 ya\u015f \u00fcst\u00fc 2 \u00e7ocu\u011fu olan bir emekli, ayl\u0131k 344 lira (12 ayl\u0131k 4 bin 127 lira) aile yard\u0131m\u0131 alabilecek.\r\n,MAA\u015eIN \u0130K\u0130 KATI TUTARINDA\r\n\r\nAyr\u0131ca Memur-Sen, kamu g\u00f6revlilerine Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131 \u00f6ncesi, en y\u00fcksek devlet memuru ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 2 kat\u0131 tutar\u0131nda bayram ikramiyesi \u00f6denmesini talep ediyor.,Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuru\u015f ikramiye hakk\u0131 elde edecek. Y\u0131lda 2 bin 481 lira 34 kuru\u015f ek gelir imkan\u0131 olacak.\r\n,S\u00d6ZLE\u015eMEL\u0130LERE KADRO TALEB\u0130\r\n\r\n\u0130kramiye hesab\u0131nda T\u00dcFE dikkate al\u0131ns\u0131n Memur emeklilerine de aile yard\u0131m\u0131 als\u0131n Memurlara da bayram ikramiyesi \u00f6densin.,4\/B stat\u00fcs\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na verilen kadro hakk\u0131, di\u011fer kamu kurumlar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan s\u00f6zle\u015fmeli personele de verilsin.\r\n,Uzun s\u00fcredir g\u00fcndemde olan ve hakk\u0131nda vaatler verilen ek g\u00f6sterge, t\u00fcm kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 i\u00e7in \u00e7\u0131kar\u0131ls\u0131n.\r\n,K\u0130T kurumlar\u0131n\u0131n lojmanlar\u0131nda kira bedelinden KDV kald\u0131r\u0131ls\u0131n.\r\n,\u00d6zel Hizmet Tazminat\u0131 Yans\u0131tma Oran\u0131'nda art\u0131\u015f yap\u0131l\u0131p emekli maa\u015f ve ikramiyesi tutarlar\u0131nda art\u0131\u015f sa\u011flans\u0131n.\r\n,Kamu g\u00f6revlileri \u00f6\u011frenim durumlar\u0131 itibar\u0131yla \u00e7\u0131kabilecekleri derece ve kademeye kadar y\u00fckselebilsin. KAYNAK: G\u00dcNE\u015e\r\n