Çiftlik kurdu! Yumurtadan günde 1500 lira kazanıyor

\u00c7ulluk, i\u015fletti\u011fi bal\u0131k restoran\u0131n\u0131 personel bulamamas\u0131 \u00fczerine kapatarak 2 bin rak\u0131ml\u0131 Akku\u015f il\u00e7esinde deneme amac\u0131yla kaz \u00e7iftli\u011fi kurdu.\r\n\r\nG\u00f6k\u00e7ebay\u0131r Mahallesi'ndeki \u00e7iftli\u011finde 170 kazla i\u015fe ba\u015flayan \u00c7ulluk, kaz yumurtalar\u0131n\u0131n Ordu ve farkl\u0131 illerden ilgi g\u00f6rmesi \u00fczerine hayvan say\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131rd\u0131.\r\n\r\nK\u0131sa s\u00fcrede Linda ve \u00c7in \u0131rk\u0131 kaz say\u0131s\u0131n\u0131 bin 200'e kadar \u00e7\u0131karan \u00c7ulluk, sipari\u015flere yeti\u015femiyor. \r\n,Ordu'da ya\u015fayan 69 ya\u015f\u0131ndaki Niyazi \u00c7ulluk, Akku\u015f il\u00e7esinde kurdu\u011fu kaz \u00e7iftli\u011finde sipari\u015flere yeti\u015femiyor.,\u00c7ulluk, kaz yumurtas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra zaman zaman kazlar\u0131n yavru ve yeti\u015fkinlerini de sat\u0131\u015fa sunuyor.\r\n\r\nNiyazi \u00c7ulluk, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, bal\u0131k \u00e7iftli\u011fini kapatt\u0131ktan sonra yeni bir i\u015f aray\u0131\u015f\u0131na girdi\u011fini, kaz \u00e7iftli\u011fi hakk\u0131nda internette ara\u015ft\u0131rma yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n"Kars'ta kaz yeti\u015ftiriliyor da Ordu'da neden yeti\u015ftirilmesin?" diyerek yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve deneme amac\u0131yla iki y\u0131l \u00f6nce kaz \u00e7iftli\u011fini kurdu\u011funu anlatan \u00c7ulluk, genellikle so\u011fuk oldu\u011fu i\u00e7in y\u00fcksek rak\u0131ml\u0131 Akku\u015f il\u00e7esini tercih etti\u011fini belirtti.\r\n\r\nKazlar\u0131n yumurtas\u0131n\u0131, civcivlerini ve yeti\u015fkinlerini gelen talebe g\u00f6re satt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten \u00c7ulluk, yumurtay\u0131 15, yeti\u015fkin kaz\u0131 130, yavrular\u0131n\u0131 ise 25 liradan sat\u0131\u015fa sunduklar\u0131n\u0131 aktard\u0131. ,G\u00fcnde ortalama 100 yumurta satt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u00c7ulluk, yumurtalar\u0131 i\u015fletmelerden ziyade vatanda\u015flar\u0131n ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n\u00c7ulluk, baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131n kazlar\u0131 etini t\u00fcketmek, baz\u0131lar\u0131n\u0131n ise evinin bah\u00e7esinde yeti\u015ftirmek i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydederek, "Kaz \u00e7iftli\u011fi kurdu\u011fum i\u00e7in son derece memnunum. Bu i\u015fi yapmak isteyenlere de tavsiye ederim." dedi. ,Kaz yumurtalar\u0131, yavrular\u0131 ve yeti\u015fkinlerine Ordu'nun yan\u0131 s\u0131ra T\u00fcrkiye'nin farkl\u0131 illerinden de talep geldi\u011fi belirten \u00c7ulluk, taleplerin zaman zaman toplu sipari\u015f \u015feklinde ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u00c7ulluk, kazlar\u0131n bak\u0131mlar\u0131n\u0131n biraz zor oldu\u011funu, sabahtan ak\u015fama kadar hayvanlarla ilgilendi\u011fini anlatt\u0131. ,Akku\u015f Ziraat Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Kaya da il\u00e7ede kaz \u00e7iftli\u011fi say\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131rmaya karar verdiklerini, bunun i\u00e7in \u00fcreticileri te\u015fvik ettiklerini aktard\u0131.\r\n\r\nNiyazi \u00c7ulluk'un \u00e7iftli\u011finde \u00fcretilen kaz ve yumurtalara T\u00fcrkiye'nin her yerinden talep geldi\u011fine dikkati \u00e7eken Kaya, buradaki \u00e7iftli\u011fin devlet deste\u011fiyle daha da b\u00fcy\u00fct\u00fclece\u011fini kaydetti. \r\n,Kaya, Akku\u015f'taki \u00e7iftli\u011fin Ordu'da \u00f6rnek oldu\u011funa i\u015faret ederek, "\u015eu anda kaz \u00e7iftli\u011fi kurmak isteyen birka\u00e7 \u00fcreticimiz var. \u0130n\u015fallah B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyemizin te\u015fvikleriyle kentteki kaz \u00e7iftli\u011fi say\u0131lar\u0131 art\u0131r\u0131lm\u0131\u015f olacak." diye konu\u015ftu.,Kaya, kaz\u0131n pazar sorununun kesinlikle olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu i\u015fe girecek giri\u015fimcilerin mutlaka memnun kalaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi.