Çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanmıştı! 3 gün sonra trafiğe açıldı...

Van-\u00c7atak kara yolu, Elmac\u0131 Mahallesi b\u00f6lgesinde d\u00fc\u015fen \u00e7\u0131\u011f nedeniyle ula\u015f\u0131ma kapanm\u0131\u015ft\u0131. D\u00fcn gece saat 00.00\u2019a kadar \u00e7\u0131\u011f temizleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapan ekipler, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n zaman zaman eksi 35 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgeden geri \u00e7ekilmi\u015fti. ,Sabah bir\u00e7ok ara\u00e7 a\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuk y\u00fcz\u00fcnden \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131nca Van\u2019dan yeni ara\u00e7lar b\u00f6lgeye sevk edildi. Van B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ekiplerinin de destek verdi\u011fi \u00e7al\u0131\u015fma sonucu Van-\u00c7atak kara yolu yeniden ula\u015f\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131.,Van Valili\u011finden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u00c7atak yolunun ula\u015f\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtilerek, \u201cElmac\u0131 Mahallesi b\u00f6lgesine d\u00fc\u015fen \u00e7\u0131\u011f yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonras\u0131 temizlenerek kontroll\u00fc olarak trafi\u011fe a\u00e7\u0131ld\u0131., Ancak b\u00f6lgede etkili olan a\u015f\u0131r\u0131 so\u011fuklar nedeniyle yolda buzlanma meydana gelmi\u015ftir. Zorunlu olmad\u0131k\u00e7a yolun kullan\u0131lmamas\u0131, kullanacak vatanda\u015flar\u0131n da ara\u00e7lar\u0131n\u0131 k\u0131\u015f \u015fartlar\u0131na uygun hale getirdikten sonra yola \u00e7\u0131kmalar\u0131 konusunda uyar\u0131yoruz. ,\u00c7\u0131\u011f d\u00fc\u015fmesi sonucu ula\u015f\u0131ma kapanm\u0131\u015ft\u0131! 3 g\u00fcn sonra trafi\u011fe a\u00e7\u0131ld\u0131...,\u00c7atak-Bah\u00e7esaray kara yolu Yap\u0131l\u0131 Mezras\u0131 ile Korulu ve Bilgi mahalleleri yoluna d\u00fc\u015fen \u00e7\u0131\u011flar\u0131n da a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor\u201d denildi. (\u0130HA)