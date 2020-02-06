Çığ şehitlerine veda...

Van- Bah\u00e7esaray karayolundaki ikinci \u00e7\u0131\u011f facias\u0131nda \u015fehit olan 9 g\u00fcvenlik korucusu ile 2 itfaiye erinin cenazeleri, Van Filo Komutanl\u0131\u011f\u0131'ndaki t\u00f6renin ard\u0131ndan \u00c7atak il\u00e7esine g\u00f6nderildi.\r\n\r\n,\u00c7atak'ta, g\u00fcvenlik korucular\u0131 ve 2 itfaiye eri i\u00e7in t\u00f6ren d\u00fczenlendi. T\u00f6rene, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan\u0131 Orgeneral Arif \u00c7etin ve binlerce ki\u015fi kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Cenazeleri Merkez Camisi'ne getirilen g\u00fcvenlik korucular\u0131 ve itfaiye erleri i\u00e7in cenaze namaz\u0131 k\u0131l\u0131nd\u0131. \u015eehitlerin \u00f6zge\u00e7mi\u015flerinin okunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, aileleri tabutlara sar\u0131larak g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc\r\n\r\n,Bakan Soylu da \u015fehitlerin ailelerine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileklerinde bulundu.\r\n\r\nVan'\u0131n Bah\u00e7esaray il\u00e7esinde d\u00fc\u015fen \u00e7\u0131\u011f alt\u0131nda kalarak \u015fehit olan \u015fehit g\u00fcvenlik korucular\u0131 ile itfaiye personelleri t\u00f6renin ard\u0131ndan defnedildi. T\u00f6rende \u015fehit yak\u0131nlar\u0131 g\u00f6z ya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc.\r\n\r\n,T\u00f6renin ard\u0131ndan itfaiye erleri Emrullah Ersari ile Fevzi Sevin\u00e7 il\u00e7e mezarl\u0131\u011f\u0131nda g\u00f6zya\u015flar\u0131 aras\u0131nda defnedildi. G\u00fcvenlik korucular\u0131n\u0131n cenazeleri ise topra\u011fa verilmek \u00fczere, k\u0131rsal mahallelere g\u00f6nderildi. Nesim Yavuz'un cenazesi Kayabo\u011faz\u0131 Mahallesi'ne, Tahsin Karan, Nimet \u0130n\u00e7amur, Hekim Kazgan'\u0131n cenazeleri, Alacaer Mahallesi'ne, Mehmet Esen, Nimettulah Manta\u015f, Abdulselam Manta\u015f, Bayram Bulcar, Metin Manta\u015f'\u0131n cenazeleri ise Alacaer Mahallesi'nin \u00c7emik Mezras\u0131'na g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Van'\u0131n Bah\u00e7esaray il\u00e7esinde d\u00fc\u015fen \u00e7\u0131\u011f\u0131n alt\u0131nda kalarak ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren 6 ki\u015fi i\u00e7in t\u00f6ren d\u00fczenlendi.\r\n\r\nVan Adli T\u0131p Kurumundaki otopsi i\u015flemlerinin ard\u0131ndan Muzaffer Kaya, Mehmet Emin Kurt, Hayrettin Durak ve akraba olan \u00dcbeyt, Sad\u0131k ile Hayrettin Kapa\u011fan'\u0131n cenazeleri Nor\u015fin Camisi'ne getirildi.,Burada k\u0131l\u0131nan namaz\u0131n ard\u0131ndan \u0130l M\u00fcft\u00fcs\u00fc \u00d6mer Keskin dua etti. Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, Van Valisi ve B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanvekili Mehmet Emin Bilmez ile vatanda\u015flar, 6 ki\u015finin T\u00fcrk bayra\u011f\u0131na sar\u0131l\u0131 tabutlar\u0131n\u0131 omuzlar\u0131nda ta\u015f\u0131yarak cenaze arac\u0131na b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\nCenazeler, kent merkezindeki Kar\u015f\u0131yaka ve Eski\u015fehir mezarl\u0131klar\u0131na defnedilecek,Van'da \u00e7\u0131\u011f d\u00fc\u015fmesi sonucu \u015fehit olan Jandarma Uzman Onba\u015f\u0131 \u00d6zen Ak\u00e7am'\u0131n Artvin\u2019in Ardanu\u00e7 il\u00e7esindeki baba oca\u011f\u0131nda h\u00fcz\u00fcn hakim.\r\n\r\n\u015eehit Ak\u00e7am'\u0131n naa\u015f\u0131, Van Jandarma Filo Komutanl\u0131\u011f\u0131ndaki t\u00f6renin ard\u0131ndan u\u00e7akla Trabzon'a g\u00f6nderildi.\r\n\r\nTrabzon Havaliman\u0131'nda d\u00fczenlenen t\u00f6renin ard\u0131ndan \u015fehidin cenazesinin bulundu\u011fu konvoy, Artvin'e hareket etti.\r\n\r\n\u015eehidin Ardanu\u00e7 il\u00e7esi Bulan\u0131k k\u00f6y\u00fcndeki babaevine dev T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 as\u0131ld\u0131.\r\n\r\nFarkl\u0131 noktalar\u0131na T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 as\u0131lan k\u00f6y\u00fcn meydan\u0131na AFAD ekiplerince taziye \u00e7ad\u0131r\u0131 kuruldu.,Van'\u0131n Bah\u00e7esaray il\u00e7esinde \u00e7\u0131\u011f alt\u0131nda kalan 2 ki\u015fiyi arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda ya\u015fanan ikinci \u00e7\u0131\u011f d\u00fc\u015fmesi s\u0131ras\u0131nda \u015fehit olan Avc\u0131'n\u0131n T\u00fcrk bayra\u011f\u0131na sar\u0131l\u0131 cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanl\u0131\u011f\u0131ndaki t\u00f6renin ard\u0131ndan u\u00e7akla Kars'a yolland\u0131.,Kars Harakani Havaliman\u0131'na getirilen \u015fehit Avc\u0131'n\u0131n naa\u015f\u0131, askeri u\u00e7aktan askeri t\u00f6ren mangas\u0131nca al\u0131n\u0131p bir s\u00fcre omuzlarda ta\u015f\u0131narak cenaze nakil arac\u0131na konuldu. \u015eehit Avc\u0131'n\u0131n naa\u015f\u0131n\u0131n getirili\u015fi sebebiyle havaliman\u0131nda d\u00fczenlenen t\u00f6rende \u0130l M\u00fcft\u00fcs\u00fc Yusuf Evi\u015f dua etti. Bekar olan Avc\u0131'n\u0131n naa\u015f\u0131 daha sonra cenaze nakil arac\u0131 ile ailesinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Arpa\u00e7ay il\u00e7esine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. \u015eehit Avc\u0131'n\u0131n naa\u015f\u0131 cenaze arabas\u0131na konuldu\u011fu s\u0131rada fenal\u0131k ge\u00e7iren yak\u0131nlar\u0131n\u0131 Kars Valisi T\u00fcrker \u00d6ks\u00fcz, teselli etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Havaliman\u0131ndaki t\u00f6rene, Vali \u00d6ks\u00fcz ve M\u00fcft\u00fc Evi\u015f'in yan\u0131 s\u0131ra 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan\u0131 Tu\u011fgeneral \u00d6zg\u00fcr Nuhut, Kars Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131s\u0131 Soner Ayg\u00fcn , \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Yavuz Sa\u011fd\u0131\u00e7, AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Adem \u00c7alk\u0131n, \u0130l Jandarma Komutan\u0131