Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor

Ad\u0131n\u0131 Karab\u00fck\u2019\u00fcn Safranbolu il\u00e7esinden alan Safran bitkisi d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 baharatlar\u0131 aras\u0131nda yer al\u0131yor. Bir\u00e7ok faydas\u0131 oldu\u011fu bilinen bu bitki, sat\u0131c\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan tek tek c\u0131mb\u0131zla se\u00e7iliyor. ,Son bahar \u00e7i\u00e7e\u011fi olarak da adland\u0131r\u0131lan Safran bitkisi kendi miktar\u0131n\u0131n 100 bin kat\u0131 suyu sar\u0131 renge boyuyor. Anti t\u00fcm\u00f6r \u00f6zelli\u011fi oldu\u011fu da bilinen bitkinin hasad\u0131 Ekim ve Kas\u0131m aylar\u0131nda \u00e7ok ince bir i\u015f\u00e7ilik ile yap\u0131l\u0131yor. ,G\u00fcncel olarak kilosu 30 bin T\u00fcrk liras\u0131 olan Safran bitkisi vatanda\u015flar taraf\u0131ndan gram ile al\u0131n\u0131yor.,Sivas\u2019ta \u00c7ar\u015f\u0131ba\u015f\u0131 Mahallesinde Aktarl\u0131k yapan Sefa Korkmaz, Safran\u0131n genelde g\u0131da boya maddesi olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cSafran bitkisi kendi mevcut a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 100 bin kat daha fazlas\u0131n\u0131 boyama etkisine sahip. Bunun i\u00e7in boya sanayisinde \u00e7ok y\u00fcksek oranda kullan\u0131l\u0131yor. Ayn\u0131 \u015fekilde baharat olarak, tat verici baharat olarak da tercih ediliyor. Genelde Araplarda yayg\u0131n bir \u015fekilde kullan\u0131lan bir k\u00fclt\u00fcrd\u00fcr. Sarart\u0131c\u0131 \u00f6zelli\u011fi oldu\u011fundan \u00f6t\u00fcr\u00fc pilavlara kat\u0131labiliyor\u2019\u2019 \u015feklinde konu\u015ftu. Korkmaz, ayn\u0131 zamanda bitkinin yurtd\u0131\u015f\u0131nda genelde; Fransa, \u0130talya ve Bel\u00e7ika k\u0131s\u0131mlar\u0131nda bilinen bir bitki oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, \u00fclkemizde de Safranbolu\u2019da bilinen ve yeti\u015fen bir bitki oldu\u011funu dile getirdi.,Sefa Korkmaz, \u00e7al\u0131\u015fan mevcut i\u015f\u00e7ilerin Safran bitkisini teker teker c\u0131mb\u0131zla topland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek \u201cBundan \u00f6t\u00fcr\u00fc fiyatlar\u0131n y\u00fcksek oranda pahal\u0131l\u0131\u011f\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor. M\u00fc\u015fterilerimiz bunu gram \u015feklinde al\u0131yor. Bizde tartarken bunu 1 gram \u015feklinde tart\u0131yoruz. Genelde g\u0131da ve renklendirici sanayisinde tercih edildi\u011finden \u00f6t\u00fcr\u00fc vatanda\u015flara gramaj \u015feklinde sat\u0131m ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. Safran\u0131n y\u00fcksek fiyatl\u0131 olmas\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc yan \u00fcr\u00fcnleri y\u00fcksek oranda ger\u00e7ekle\u015fim sa\u011flayabiliyor. Bununla ilgili olarak vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n safran\u0131 tamamen bilindik aktarlardan almas\u0131 gerekiyor\u2019\u2019 diye konu\u015ftu.,Aktar Korkmaz, kilogram fiyat\u0131n\u0131n 30 bin TL oldu\u011funu ifade ederek, \u201cT\u00fcrkiye\u2019de Safranbolu\u2019da yeti\u015fmesinden dolay\u0131 ismini de buradan al\u0131yor. Yurt i\u00e7inde nadir bir k\u0131s\u0131mda toplan\u0131p ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. Safran\u0131n g\u00fcncel fiyat\u0131 30 bin T\u00fcrk liras\u0131. Hem toplan\u0131m ko\u015fullar\u0131 hem az miktarda olmas\u0131, hem de \u00e7ok say\u0131da bitkiden az miktarda elde edilmesinden kaynakl\u0131 fiyat art\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015fiyor. \u00c7ok ince bir i\u015f\u00e7ilik gerektiriyor. \u00d6rnek verecek olursak 500 gram i\u00e7erisinde ortalama 80 bin adet \u00e7i\u00e7ekten toplan\u0131m ger\u00e7ekle\u015fiyor\u2019\u2019dedi.