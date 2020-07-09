Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor

Adını Karabük’ün Safranbolu ilçesinden alan Safran bitkisi dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alıyor. Birçok faydası olduğu bilinen bu bitki, satıcıları tarafından tek tek cımbızla seçiliyor.