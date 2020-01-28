Çin’de 60 milyon kişi karantinada! Şehir dışına çıkmak isteyen vuruluyor

\u00c7in\u2019in Vuhan kentinde Aral\u0131k 2019\u2019da ortaya \u00e7\u0131kan ve ba\u015flarda kayna\u011f\u0131 bilinmedi\u011finden \u201cgizemli hastal\u0131k\u201d olarak an\u0131lan yeni tip koronavir\u00fcs, bug\u00fcne kadar \u00e7o\u011fu Asya\u2019da olmak \u00fczere 10\u2019dan fazla \u00fclke ve b\u00f6lgede g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n26 Ocak itibariyle \u2018koronavir\u00fcs\u2019ten \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 81 ula\u015ft\u0131. \u00d6lenlerin 27\u2019sinin Huanan Deniz \u00dcr\u00fcnleri Pazar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan veya ticaret yapan ki\u015filer oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131. Soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131n\u0131n uyguland\u0131\u011f\u0131 Vuhan\u2019\u0131n y\u0131k\u0131lmas\u0131 g\u00fcndemde. ,\u00c7in\u2019de 60 milyon ki\u015fi karantinada. Ordu Vuhan\u2019\u0131 ku\u015fatt\u0131. \u015eehir d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kmak isteyen vuruluyor. \u00c7in\u2019in vir\u00fcse kontrol alt\u0131na al\u0131nca Vuhan\u2019\u0131 y\u0131kmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. ,100 B\u0130N K\u0130\u015e\u0130DE G\u00d6R\u00dcLD\u00dc\r\nKarantina alt\u0131na al\u0131nan b\u00f6lgedeki insan say\u0131s\u0131 60 milyona ula\u015ft\u0131. Kentten s\u0131zan ses kayd\u0131na g\u00f6re sadece Vuhan\u2019da 100 bin vaka ve 2 bin 744 \u00f6l\u00fc var. 30 binin \u00fczerinde \u00c7inli g\u00f6zlem alt\u0131nda tutuluyor. B\u00f6lgede s\u00fcrekli toplu mezar kaz\u0131l\u0131yor. Karantina alt\u0131na al\u0131nan \u015fehirlerin d\u00fcnya ile ba\u011flant\u0131s\u0131 kesiliyor, \u015fehirleraras\u0131 yollar beton bloklarla kapat\u0131l\u0131yor. Ormanlar k\u0131z\u0131l \u00f6tesi \u0130HA\u2019larla izleniyor, kimse \u015fehirden \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131yor. \u015eehir d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kmak isteyen vuruluyor. \u00c7in\u2019in vir\u00fcse kontrol alt\u0131na al\u0131nca Vuhan\u2019\u0131 y\u0131kmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.,Vir\u00fcs \u00c7in d\u0131\u015f\u0131nda da h\u0131zla yay\u0131l\u0131yor. Hong Kong ve Macao \u00f6zel idari b\u00f6lgelerinde ve Tayvan\u2019da toplam 17 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc. Tayland\u2019da 7, Japonya\u2019da 3, G\u00fcney Kore\u2019de 4, ABD\u2019de 5, Vietnam\u2019da 2, Singapur\u2019da 4, Malezya\u2019da 3, Nepal\u2019de 1, Fransa\u2019da 3 ve Avustralya\u2019da 5, Kambo\u00e7ya\u2019da 1, Kanada\u2019da 2 vakaya rastland\u0131.,20 HASTADAN B\u0130R\u0130...\r\nLancaster\u2019da bir biyoistatistik ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 olan Dr. Jonathan Read\u2019in tahminlerine g\u00f6re, 4 \u015eubat\u2019a kadar Vuhan\u2019daki enfekte ki\u015filerin say\u0131s\u0131n\u0131n 250 binden fazla olma ihtimali olduk\u00e7a y\u00fcksek. Vuhan\u2019da hastanelerde kontrol edilen her 20 ki\u015fiden birinde vir\u00fcs oldu\u011fu tespit edilip onaylanm\u0131\u015f durumda.,Vuhan Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zhou Xianwang, kentte karantina uygulanmaya ba\u015flamadan \u00f6nce korona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131 ve Bahar Bayram\u0131 tatili nedeniyle yakla\u015f\u0131k 5 milyon ki\u015finin kenti terk etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \u00c7in h\u00fck\u00fbmeti, salg\u0131n\u0131n yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in ge\u00e7ti\u011fimiz Per\u015fembe Vuhan d\u00e2hil eyaletteki 14 \u015fehrin tecrit alt\u0131nda tutulaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu.,1,6 M\u0130LYAR DOLAR \u00d6DENEK\r\nHubey eyaletinin Vuhan kentinde vir\u00fcs\u00fcn tespit edilmesinin ard\u0131ndan eyaletteki baz\u0131 \u015fehirlerde toplu ula\u015f\u0131m hizmetleri durduruldu. Toplam n\u00fcfusu 150 milyonu bulan Guangdong ve Ciang\u015fi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi. Pekin, \u015eanghay, Tiencin ve \u015eian kentlerine uzun yol seferi yapan otob\u00fcslerin giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 yasakland\u0131. ,Bu arada yar\u0131m milyondan fazla sa\u011fl\u0131k personeli salg\u0131n\u0131 \u00f6nleme, kontrol ve tedavisi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \u0130ddiaya g\u00f6re \u00c7inli bilim insanlar\u0131, korona vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn k\u00f6k h\u00fccresini ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131p izole etmeyi ba\u015fard\u0131.,TAHL\u0130YE S\u00dcR\u00dcYOR\r\nABD, Rusya ve Japonya vatanda\u015flar\u0131n\u0131n karantina b\u00f6lgesinden tahliyesi i\u00e7in \u00c7in\u2019e ba\u015fvurdu. Japonya, Avustralya, ABD ve \u0130ngiltere hava alanlar\u0131ndan s\u0131cakl\u0131k taramas\u0131 ile hasta belirlemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,Kom\u015fu Mo\u011folistan\u2019da t\u00fcm e\u011fitim kurumlar\u0131 2 Mart\u2019a kadar tatil edildi. Kazakistan, \u00c7in pasaportu sahipleri i\u00e7in 72 saatlik transit vizesiz d\u00fczenlemesini ask\u0131ya ald\u0131.,Ciddi bir salg\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015fen vir\u00fcse kar\u015f\u0131 yeni y\u0131l\u0131 tatili 2 \u015eubat\u2019a erteledi. E\u011fitimin ne zaman ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131n ilerleyen g\u00fcnlerde duyurulaca\u011f\u0131 kaydedildi. \u00c7in\u2019deki t\u00fcm finans departmanlar\u0131 koronavir\u00fcs ile m\u00fccadele etmek i\u00e7in 1.63 milyar dolar ay\u0131rd\u0131.