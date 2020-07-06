Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği

İç Moğolistan'ın Bayan Nur kenti Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, hafta sonu kente bağlı Urad Middle bölgesindeki hastaneye gelen kişide hıyarcıklı veba belirtileri görüldüğü aktarıldı. Açıklamada, yerel yetkililerin vebanın yayılmasını önleme ve hastalığı kontrol altında tutma amacıyla 3. seviyede uyarı yayımladığı ifade edildi. Uyarının yıl sonuna kadar süreceğine dikkati çekilen açıklamada, halka kendilerini hastalıktan korumak için önlem almaları, avlanmamaları ve hayvan eti yememeleri çağrısı yapıldı.