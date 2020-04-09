Çin'de koronavirüsten 2 kişi hayatını kaybetti

\u00c7in Ulusal Sa\u011fl\u0131k Komisyonu, \u00c7in ana karas\u0131nda d\u00fcn Covid-19 salg\u0131n\u0131nda 2 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini, \u00f6l\u00fcmlerin salg\u0131n\u0131n merkezi oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen Hubei eyaletinde g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131., B\u00f6ylelikle \u00c7in\u2019de Covid-19 salg\u0131n\u0131nda meydana gelen can kayb\u0131 say\u0131s\u0131 3 bin 335\u2019e ula\u015f\u0131rken, \u015fu ana dek toplam 77 bin 370 ki\u015fi hastanelerden taburcu edildi., Komisyon, d\u00fcn \u00c7in ana karas\u0131nda 63 yeni vakan\u0131n kay\u0131tlara ge\u00e7ti\u011fini, bunlardan 2\u2019sinin Guangdong eyaletinde g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, di\u011fer 61 vakan\u0131n ise yurt d\u0131\u015f\u0131 kaynakl\u0131 oldu\u011funu bildirdi. ,\u00dclkedeki yurt d\u0131\u015f\u0131 kaynakl\u0131 vakalar\u0131n say\u0131s\u0131 ise bin 103\u2019e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Di\u011fer yandan, komisyonun a\u00e7\u0131klamas\u0131nda \u00fclkede son 8 g\u00fcnde tespit edilen vakalar\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 70\u2019inin asemptomatik oldu\u011fu belirtildi. ,\u00c7in, kamuoyundaki endi\u015feleri gidermek i\u00e7in semptom g\u00f6stermeyen vakalarla ilgili verileri 31 Mart\u2019tan itibaren a\u00e7\u0131klamaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Daha \u00f6nce sadece semptom g\u00f6steren hastalar, teyitli vakalar aras\u0131na d\u00e2hil ediliyordu. ,Semptom g\u00f6stermeyen ancak vir\u00fcs ta\u015f\u0131yan ki\u015filer, h\u00e2l\u00e2 vir\u00fcs\u00fc yayabildikleri i\u00e7in kamuoyunda endi\u015fe kayna\u011f\u0131 olmu\u015ftu.\r\nKomisyon, 8 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre\u00e7te a\u00e7\u0131klanan 885 vakan\u0131n 601\u2019inin asemptomatik vaka oldu\u011funu, bunlardan 279\u2019unun da Hubei eyaletinde g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.