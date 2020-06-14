Çin'de şok! Korona kabusu geri döndü! Son 2 ayın en yüksek vaka artışı yaşandı

\u00c7in Ulusal Sa\u011fl\u0131k Komisyonundan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, \u00fclkede son 24 saatte 19'u yurt d\u0131\u015f\u0131 kaynakl\u0131 57 Covid-19 vakas\u0131 tespit edildi.\r\n,Bu, 89 vakan\u0131n saptand\u0131\u011f\u0131 14 Nisan'dan bu yana en y\u00fcksek g\u00fcnl\u00fck vaka say\u0131s\u0131 oldu.\r\n\r\n,\u00dclke i\u00e7i kaynakl\u0131 vakalar\u0131n 36's\u0131 ba\u015fkent Pekin'de ve di\u011fer 2'si Liaoning eyaletinde kaydedilirken, Guangdong eyaletinde 17, \u015eanghay ve \u00c7ong\u00e7ing kentinde birer yurt d\u0131\u015f\u0131 kaynakl\u0131 vaka g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Sa\u011fl\u0131k Komisyonu ayr\u0131ca, Covid-19 nedeniyle can kayb\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 bilgisi payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Bu arada Pekin'de salg\u0131n\u0131n tekrar ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131nda ba\u011flant\u0131l\u0131 ve vaka say\u0131s\u0131n\u0131n yeniden artmas\u0131na neden olan tar\u0131m \u00fcr\u00fcnleri pazar\u0131n\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 sonras\u0131 yap\u0131lan testlerde d\u00fcn 46 ki\u015finin testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 bildirilmi\u015fti.\r\n,Saptanan vakalar sonras\u0131 pazar civar\u0131ndaki 11 yerle\u015fim alan\u0131n soka\u011fa \u00e7\u0131kma uygulamas\u0131, spor alanlar\u0131nda faaliyetlerin ask\u0131ya al\u0131nmas\u0131 ve 9 okulda e\u011fitime ara verilmesi gibi \u00e7e\u015fitli tedbirler al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Toplam vaka say\u0131s\u0131n\u0131n 83 bin 132'ye \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00fclkede, \u015fu ana kadar 4 bin 634 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.