Çin'den mRNA koronavirüs aşısı kararı

T\u00fcrkiye'de de kullan\u0131lan Sinovac a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n (iki doz) etkinlik oranlar\u0131 ise y\u00fczde 83 olarak a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u00c7in Ulusal Biotec Grubundan bir yetkili, \u00c7in Merkez Televizyonu'na verdi\u011fi bir r\u00f6portajda, Sinopharm'\u0131n halihaz\u0131rda iki inaktive, bir mRNA a\u015f\u0131s\u0131 ve bir rekombinant olmak \u00fczere d\u00f6rt a\u015f\u0131 geli\u015ftirdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,mRNA a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n yeni Kovid-19 varyantlar\u0131yla sava\u015fmay\u0131 ama\u00e7lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan yetkili, a\u015f\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olan en k\u0131sa s\u00fcrede piyasaya s\u00fcr\u00fclece\u011fini belirtti,\u00c7in merkezli Sinopharm yeni koronavir\u00fcs varyantlar\u0131na kar\u015f\u0131 mRNA tabanl\u0131 a\u015f\u0131 geli\u015ftirdiklerini duyurdu.\r\n\r\n,\u00c7in, Sinopharm ve Sinovac\u2019\u0131n geli\u015ftirdi\u011fi 2 milyar dozdan fazla \u00e7o\u011fu inaktif olan a\u015f\u0131 \u00fcretimi ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015fti.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu a\u00e7\u0131klamada '\u00c7in Ulusal Biotec Grubu, karma\u015f\u0131k bilimsel ve teknik sorunlara s\u00fcrekli \u00e7\u00f6z\u00fcmler ar\u0131yor. Mutasyona u\u011fram\u0131\u015f Kovid-19 su\u015flar\u0131na kar\u015f\u0131 ikinci nesil a\u015f\u0131n\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 ve geli\u015ftirilmesi iyi sonu\u00e7lar verdi' ifadelerine yer verildi.\r\n\r\n