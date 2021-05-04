Çin'in kontrolden çıkan roketi Dünya'ya düşüyor

Long March 5b'nin okyanusta \u00f6nceden belirlenmi\u015f bir noktaya inmesi planlan\u0131yordu. Ancak uzmanlar, roketin kontrolden \u00e7\u0131kmas\u0131 sonras\u0131 b\u00fcy\u00fck par\u00e7alar\u0131n yerle\u015fim alanlar\u0131na d\u00fc\u015febilece\u011fi konusunda uyar\u0131yor.,\u00c7in'in y\u00f6r\u00fcngeye f\u0131rlatt\u0131\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k 21 tonluk 'Long March 5b' isimli roketi i\u00e7in uyar\u0131 yap\u0131ld\u0131. ,Uzayda halihaz\u0131rda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa \u00fclkelerinin birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu bulunuyor.\r\n,Ancak Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu\u2019nun g\u00f6revi 2024\u2019te sona erecek. \u00c7in Uzay \u0130stasyonu 2024\u2019ten sonra y\u00f6r\u00fcngedeki tek uzay istasyonu olacak. (H\u00fcrriyet),Bilim adamlar\u0131 bu par\u00e7alar\u0131n yerle\u015fim alanlar\u0131na isabet etmesi durumunda pek \u00e7ok ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybedebilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunuyor. New York, Madrid ve Pekin gibi kentlerin ise risk alt\u0131nda oldu\u011funun alt\u0131 \u00e7iziliyor.,2024'TEN SONRA UZAYDAK\u0130 TEK \u0130STASYON OLACAK\r\n\r\n\u00c7in bu roketi y\u00f6r\u00fcngede in\u015fas\u0131na ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 uzay istasyonu projesi kapsam\u0131nda ate\u015flemi\u015fti.,G\u00f6kbilimci Jonathan McDowell, SpaceNews'a yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada roketin kontrolden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve planlanan g\u00fcvenli alan\u0131n d\u0131\u015f\u0131na d\u00fc\u015febilece\u011fini belirtti.