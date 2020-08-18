Çinli ilaç firmasından aşı müjdesi! Fiyatı belli oldu

\u00c7in'de devlete ait bir ila\u00e7 firmas\u0131n\u0131n \u00fcretti\u011fi yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n y\u0131l sonuna kadar piyasaya sunulmaya haz\u0131r olaca\u011f\u0131 bildirildi. ,Liu, b\u00fcy\u00fck \u015fehirlerde ya\u015fayan i\u015f\u00e7i ve \u00f6\u011frencilere a\u015f\u0131 uygulanmas\u0131 gerekece\u011fini ancak n\u00fcfus yo\u011funlu\u011fu bulunmayan k\u0131rsal kesimdekiler i\u00e7in b\u00f6yle bir gereklili\u011fin bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Liu Cingc\u0131n, "1,4 milyarl\u0131k n\u00fcfusumuzun hepsi a\u015f\u0131 vurdurmak zorunda de\u011fil." diye konu\u015ftu. ,Kendisinin de bu a\u015f\u0131y\u0131 uygulatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren SinoPharm'\u0131n y\u00f6neticisi ayr\u0131ca \u015firketin y\u0131lda 220 milyon doz \u00fcretme kapasitesine sahip oldu\u011funu kaydetti. ,\u00c7inli uzmanlar ve y\u00f6neticilerin deneme a\u015famas\u0131ndaki a\u015f\u0131lardan vurdurdu\u011fu y\u00f6n\u00fcndeki haberler, bilim \u00e7evrelerinde tart\u0131\u015fma konusu olmu\u015ftu. ,\u00c7in'in Hubey eyaletine ba\u011fl\u0131 Vuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan ve d\u00fcnyaya yay\u0131lan yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) tespit edilen ki\u015fi say\u0131s\u0131, d\u00fcnya genelinde 22.052.000'i a\u015ft\u0131.,Covid-19 g\u00f6r\u00fclen \u00fclke ve b\u00f6lgelerdeki yeni vakalara ili\u015fkin g\u00fcncel verilerin derlendi\u011fi "Worldometer" internet sitesine g\u00f6re, d\u00fcnya genelinde vir\u00fcs nedeniyle 777.477 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc. (AA),SinoPharm \u015firketinin y\u00f6neticisi Liu Cingc\u0131n, \u00c7in Kom\u00fcnist Partisinin Guangming gazetesine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, y\u0131l sonunda piyasaya \u00e7\u0131kacak Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n 140 dolardan daha d\u00fc\u015f\u00fck bir fiyata mal olaca\u011f\u0131n\u0131 ve 28 g\u00fcn arayla iki doz yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.