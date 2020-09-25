Çinli şirket potansiyel Covid-19 aşısı için tarih verdi

\u00c7inli ila\u00e7 \u015firketi SinoVac, yeni tip koronavir\u00fcse (Covid-19) kar\u015f\u0131 geli\u015ftirdi\u011fi potansiyel a\u015f\u0131n\u0131n 2021 ba\u015f\u0131nda kullan\u0131ma haz\u0131r hale gelebilece\u011fini bildirdi.,SinoVac \u00dcst Y\u00f6neticisi Yin Veydong, \u015firketin ba\u015fkent Pekin'in g\u00fcneyinde kurdu\u011fu yeni fabrikas\u0131nda gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc a\u015fama klinik denemeleri s\u00fcren "CoronaVac" adl\u0131 a\u015f\u0131 aday\u0131n\u0131n gelecek y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda haz\u0131r olmas\u0131n\u0131 beklediklerini, a\u015f\u0131y\u0131 ABD, AB ve di\u011fer \u00fclkelere da\u011f\u0131tmay\u0131 ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.,belirlediklerini aktaran Yin, a\u015f\u0131y\u0131 ABD ve Avrupa'da da\u011f\u0131tmak \u00fczere ilgili \u00fclkelerin sa\u011fl\u0131k otoritelerine izin i\u00e7in ba\u015fvuracaklar\u0131n\u0131 bildirdi. \r\n\r\nABD, Avrupa, Japonya ve Avustralya'daki s\u0131k\u0131 d\u00fczenlemelerin bug\u00fcne dek \u00c7in'de \u00fcretilen a\u015f\u0131lar\u0131n bu \u00fclkelerde kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 engelledi\u011finin an\u0131msat\u0131lmas\u0131 \u00fczere Yin, bu durumun de\u011fi\u015fece\u011fine dair umutlu olduklar\u0131n\u0131 savundu.,\u00c7in h\u00fck\u00fcmetinin 1'inci ve 2'nci a\u015fama denemelerde etkinli\u011fi kan\u0131tlanan ve ciddi bir yan etkiye rastlanmayan a\u015f\u0131 aday\u0131n\u0131n acil durum kullan\u0131m\u0131na izin verdi\u011fine dikkati \u00e7eken Yin, kendisi de dahil \u015firket \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n y\u00fczde 90'\u0131n\u0131n, olas\u0131 bir salg\u0131n\u0131n \u00fcretim faaliyetini etkilememesi i\u00e7in deneme a\u015famas\u0131ndaki a\u015f\u0131y\u0131 yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, 17 Eyl\u00fcl\u2019de yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, CoronaVac adl\u0131 a\u015f\u0131 aday\u0131n\u0131n Hacettepe \u00dcniversitesinde g\u00f6revli 3 g\u00f6n\u00fcll\u00fc sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 \u00fczerinde test edilmeye ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. CoronaVac, T\u00fcrkiye\u2019de insanlar \u00fczerinde denenen ilk potansiyel Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 olmu\u015ftu.\r\n\r\nBakan Koca, a\u015f\u0131 aday\u0131n\u0131n ilk ba\u015fta 1200 sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 \u00fczerinde denenece\u011fini, devam\u0131nda denek say\u0131s\u0131n\u0131n 12-13 bine \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etmi\u015fti.,D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (DS\u00d6) verilerine g\u00f6re, Covid-19'un ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00c7in'de 10 a\u015f\u0131 aday\u0131n\u0131n klinik denemeleri s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\nBunlardan 4'\u00fc birinci, 2'si ikinci, 4'\u00fc ise \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc a\u015famada insanlar \u00fczerinde test ediliyor.,Sinopharm, Sinovac ve CanSino gibi kamuya ait ila\u00e7 firmalar\u0131, \u00c7in Askeri T\u0131p Akademisi, Vuhan Viroloji Enstit\u00fcs\u00fc, Pekin Biyolojik \u00dcr\u00fcnler Enstit\u00fcs\u00fc gibi kurumlar ile i\u015f birli\u011fi i\u00e7inde a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.\r\n\r\nSinoVac'\u0131n geli\u015ftirdi\u011fi a\u015f\u0131 aday\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Sinopharm'\u0131n Vuhan Viroloji Enstit\u00fcs\u00fc ve Pekin Biyolojik \u00dcr\u00fcnler Enstit\u00fcs\u00fc ile geli\u015ftirdi\u011fi iki a\u015f\u0131 aday\u0131 ile CanSino'nun \u00c7in Askeri T\u0131p Akademisi ile i\u015f birli\u011finde geli\u015ftirdi\u011fi "Ad5-NCov" adl\u0131 a\u015f\u0131 aday\u0131, en fazla umut ba\u011flanan \u00e7al\u0131\u015fmalar aras\u0131nda g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Bir a\u015f\u0131n\u0131n yayg\u0131n olarak kullan\u0131labilmesi i\u00e7in 3 a\u015famada insanlar \u00fczerinde test edilmesi gerekiyor.\r\n\r\nKlinik denemelerin ilk a\u015famas\u0131nda, az say\u0131daki g\u00f6n\u00fcll\u00fc sa\u011fl\u0131kl\u0131 denek \u00fczerinde a\u015f\u0131n\u0131n g\u00fcvenli olup olmad\u0131\u011f\u0131 ve insanlar \u00fczerindeki muhtemel yan etkileri ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. \u0130kinci a\u015famada, a\u015f\u0131n\u0131n ba\u011f\u0131\u015f\u0131k tepkilerini uyand\u0131rmadaki etkinli\u011fi 100\u2019den fazla denek \u00fczerinde test ediliyor. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc ve son a\u015famada ise ayn\u0131 i\u015flem binlerce denekle tekrarlan\u0131yor. T\u00fcm bu s\u00fcre\u00e7 aylar ve hatta y\u0131llar alabiliyor.,\u00c7in'in Vuhan kentinde Aral\u0131k 2019'da ortaya \u00e7\u0131kan Covid-19, 200'den fazla \u00fclke ve b\u00f6lgeye yay\u0131larak salg\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nD\u00fcnya genelinde vaka say\u0131s\u0131 32 milyon 400 bini a\u015farken 987 binden fazla ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. (AA),\u00c7inli \u015firket potansiyel Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 i\u00e7in tarih verdi! \u0130\u015fte detaylar...,Form\u00fcl\u00fcnde vir\u00fcs\u00fcn etkisizle\u015ftirilmi\u015f bir versiyonunu i\u00e7eren a\u015f\u0131 aday\u0131 i\u00e7in 21 Temmuz'da Brezilya'da, 11 A\u011fustos'ta Endonezya'da 3'\u00fcnc\u00fc a\u015fama klinik denemelere ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131.