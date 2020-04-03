Çinli uzmanlardan korkutan iddia! 'Virüs mutasyona uğradı'

\u00c7inli ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn mutasyona u\u011fram\u0131\u015f bir alt t\u00fcr\u00fcn\u00fc ke\u015ffettiklerini ve vir\u00fcs\u00fcn enfeksiyon s\u00fcresinin daha uzun s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia etti.\r\n\r\n\r\n\r\n,EN UZUN S\u00dcREN KORONAV\u0130R\u00dcS VAKASI\r\nUzmanlar, 49 g\u00fcn boyunca ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 olan Covid-19 hastas\u0131 orta ya\u015fl\u0131 bir erke\u011fi analiz ettiklerini belirtti. \u0130smi a\u00e7\u0131klanmayan adam koronavir\u00fcs\u00fc en uzun s\u00fcre ta\u015f\u0131yan vaka olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti. Daha \u00f6nceki \u00e7al\u0131\u015fmalarda vir\u00fcs\u00fcn enfekte s\u00fcresinin ortalama 20 g\u00fcn oldu\u011fu kaydedilmi\u015fti.\r\n,SEMPTOMLAR HAF\u0130F \u015eEK\u0130LDE SEYRETT\u0130\r\nSonu\u00e7lar\u0131 27 Mart'ta bilimsel t\u0131bbi makaleler i\u00e7in bir \u00f6n bask\u0131 sitesi olan medRxiv'de yay\u0131mlanan ara\u015ft\u0131rmada, s\u00f6z konusu ki\u015fide 49 g\u00fcn boyunca koranavir\u00fcs semptomlar\u0131n\u0131n hafif \u015fekilde seyretti\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,8 \u015eubat 2020'de koronavir\u00fcs \u015f\u00fcphesi nedeniyle Wuhan'daki bir hastaneye yat\u0131r\u0131lan adam, 17, 22, 26, 30, 34, 39, 43 ve 49. g\u00fcnlerde pozitif olarak test edildi.\r\n,Ara\u015ft\u0131rmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten Doktor Li Tan ve meslekta\u015flar\u0131, daha \u00f6nce enfeksiyon s\u00fcresinin ne kadar uzun olursa sonu\u00e7lar\u0131n o kadar \u015fiddetli olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcklerini, aksine, ciddi olmayan vakalardan birinin en uzun viral bula\u015f\u0131c\u0131l\u0131k s\u00fcresine sahip oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n,HASTALIK KRON\u0130KLE\u015eT\u0130\r\nOrta ya\u015fl\u0131 adam\u0131n hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131n kronikle\u015fti\u011fini bildiren uzmanlar, hastay\u0131 \u00c7in'de ve deneysel olarak ABD ve \u0130ngiltere'de kullan\u0131lan kan bazl\u0131 bir terapi ile tedavi edildi\u011fini aktard\u0131. Buna g\u00f6re, adama iyile\u015fmi\u015f ve kan\u0131nda vir\u00fcsle m\u00fccadele antikorlar\u0131 olan bir Covid-19 hastas\u0131ndan plazma transf\u00fczyonu yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,KAN PLAZMASI TEDAV\u0130S\u0130 UYGULANDI\r\n\u00d6nceden var olan ve onu ciddi komplikasyonlara kar\u015f\u0131 savunmas\u0131z k\u0131lacak ko\u015fullara sahip olmas\u0131na ra\u011fmen, hastan\u0131n ya\u015f\u0131ndan h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde iyile\u015fti\u011fi bildirildi.\r\n,Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, bu vakan\u0131n yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn kronik Covid-19 hastal\u0131\u011f\u0131na neden olan bir alt t\u00fcr\u00fc olabilece\u011fini vurgulad\u0131.