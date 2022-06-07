Cinnet adım adım geldi... Dün eşyalarını balkondan atan kadın, bugün ölü bulundu

.,44 ya\u015f\u0131ndaki M\u00fcge Ak\u0131ll\u0131\u2019y\u0131 yerde \u00e7\u0131plak ve hareketsiz olarak g\u00f6ren kom\u015fular\u0131 durumu 112 Acil \u00c7a\u011fr\u0131 Merkezine bildirdi. \u0130hbarla b\u00f6lgeye, sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi. Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 taraf\u0131ndan kontrol edilen kad\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi. \u00d6te yandan kad\u0131n\u0131n a\u015fa\u011f\u0131ya d\u00fc\u015fme anlar\u0131 ise g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131. H\u0131zla beton zemine \u00e7ak\u0131lan kad\u0131n\u0131n hareketsiz kald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Antalya\u2019da d\u00fcn bunal\u0131ma girip e\u015fyalar\u0131n\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 atan ve balkonda yakt\u0131\u011f\u0131 ate\u015fin yan\u0131nda hi\u00e7bir \u015fey olmam\u0131\u015f gibi oturmaya devam eden kad\u0131n, sabah saatilerinde kom\u015fular\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6l\u00fc bulundu. ,Cinnet ad\u0131m ad\u0131m geldi! \u00d6nce e\u015fyalar\u0131n\u0131 balkondan at\u0131p ortal\u0131\u011f\u0131 sava\u015f alan\u0131na \u00e7evirdi... Ard\u0131ndan feci \u015fekilde can verdi. ,Di\u011fer taraftan \u00f6len kad\u0131n\u0131n d\u00fcn balkonda k\u00fc\u00e7\u00fck bir ate\u015f yak\u0131p daha sonra evinde bulunan e\u015fyalar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 atan kad\u0131n oldu\u011fu belirlendi. ,D\u00fcn son g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri polis merkezine giderken \u00e7ekilen kad\u0131n\u0131n\u0131 cesedi n\u00f6bet\u00e7i savc\u0131n\u0131n ve olay yeri inceleme ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Polisin olayla ilgi incelemesi devam ediyor.\r\n,Polis ekipleri taraf\u0131ndan itfaiye merdivenleri ile balkona \u00e7\u0131k\u0131larak al\u0131nan kad\u0131n sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 taraf\u0131ndan kontrol ama\u00e7l\u0131 hastaneye kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015f daha sonra da taburcu oldu\u011fu \u00f6\u011frenilmi\u015fti.\r\n