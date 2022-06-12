Cinnet getiren adam anne ve babasını katletti

.,\u00c7ocuklar\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fclen ailenin kom\u015fusu Necip Sar\u0131, kendisinin i\u015ften gelmeden \u00f6nce cinayetin i\u015flendi\u011fini belirterek, "\u0130nsanlar\u0131n anlatt\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re Mustafa, anne ve babas\u0131yla tart\u0131\u015fm\u0131\u015f. Evde bir \u015feyler olmu\u015f. Anne ve babas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015f. Sonra k\u00f6y kahvesine giderek olay\u0131 muhtara anlatm\u0131\u015f" dedi.\r\n,Gelibolu il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ilgardere k\u00f6y\u00fcnde hayvanc\u0131l\u0131k ile u\u011frayan Mustafa K., evlerinde annesi Refika ve babas\u0131 Ali K.\u2019yi bilinmeyen nedenle b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. ,Katil zanl\u0131s\u0131 cinayeti i\u015fledikten sonra, babas\u0131 taraf\u0131ndan i\u015fletilen k\u00f6y kahvesine giderek durumu Muhtara S\u00fcleyman Yal\u00e7\u0131n\u2019a anlatt\u0131. Muhtar taraf\u0131ndan durum Jandarmaya bildirmesi \u00fczerine k\u00f6ye gelen Jandarma ekipleri katil zanl\u0131s\u0131n\u0131 g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.,Katil zanl\u0131s\u0131 Mustafa K.\u2019nin, Gelibolu \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131'nda sorgusu devam ediyor. Olay yerine gelen savc\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan hayat\u0131n\u0131 kaybeden Refika ve Ali K. \u00e7iftinin cenazeleri Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n