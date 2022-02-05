Cinnet getiren damat dehşet saçtı! 2 ölü, 3 yaralı

.,Bursa'n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde S.G.G. (35), e\u015fi Bayram G.'den (35) bo\u015fanma karar\u0131 ald\u0131. S.G.G., Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde bulunan sitede ikamet eden ailesinin yan\u0131na ta\u015f\u0131nd\u0131. ,Di\u011fer 3 yaral\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\nPolis olayla ilgili soru\u015fturmas\u0131na devam ediyor.,\u0130ddiaya g\u00f6re, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 g\u00f6rmek i\u00e7in adrese gelen \u00f6fkeli damat Bayram G., kap\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda tabancas\u0131yla evdekilere kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131.,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaral\u0131 olay yerine sevk edilen ambulanslarla \u0130neg\u00f6l Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. Bayram G.yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamazken, kay\u0131nbaba Cevdet C. ise ameliyata al\u0131nd\u0131. Cevdet C. de hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Kaynak: \u0130HA,Kur\u015funlar\u0131n isabet etti\u011fi S.G.G.'nin babas\u0131 Cevdet C. (63) a\u011f\u0131r yaralan\u0131rken, S.G.G, annesi \u015e. C. (56) ve karde\u015fi M..E..C. (25) yaraland\u0131. 4 ki\u015fiyi yaralayan Bayram G., daha sonra ayn\u0131 silah\u0131 kafas\u0131na dayay\u0131p ate\u015fledi.