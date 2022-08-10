Cinnet getiren genç ailesini katletti! 5 kişilik aile yan yana toprağa verildi

5 ki\u015filik \u00d6zy\u00fcrek ailesi i\u00e7in Oniki\u015fubat il\u00e7esi \u00d6nsen Mahallesi Veysel Karani Camiinde cenaze t\u00f6reni d\u00fczenlendi. Cenaze t\u00f6reni \u00f6ncesi ailenin 5 bireyinin tabutlar\u0131 tek tek camiye getirildi.,Ac\u0131 olayda cinnet getiren gen\u00e7 t\u00fcm ailesini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc, geriye kalan ise b\u00fct\u00fcn ailenin yan yana defnedilen cenazeleri oldu.,A\u011f\u0131r yaralanan baba Mehmet \u00d6zy\u00fcrek ise kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Sular Akademi Hastanesi\u2019nde hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.,Burada ailenin yak\u0131nlar\u0131 ve akrabalar\u0131 ayakta durmakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti. ,Cenaze t\u00f6renine Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Akta\u015f, Vali \u00d6mer Faruk Co\u015fkun, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Hayrettin G\u00fcng\u00f6r, \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Salim Cebelo\u011flu ile \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f kat\u0131ld\u0131.,D\u00fcn ak\u015fam saatlerinde Oniki\u015fubat il\u00e7esi \u00d6nsen Mahallesinde meydana gelen olayda, 22 ya\u015f\u0131ndaki Burak \u00d6zy\u00fcrek, evlerinin dam\u0131nda intihar giri\u015fiminde bulundu\u011fu s\u0131rada kendisini vazge\u00e7irmek isteyen babas\u0131 polis memuru Mehmet (51), annesi Hacer (45), a\u011fabeyi Furkan (25) ve karde\u015fi Talha \u00d6zy\u00fcrek'e (10) babas\u0131na ait silahla kur\u015fun ya\u011fd\u0131rm\u0131\u015f, Burak \u00d6zy\u00fcrek ise daha sonra ayn\u0131 silahla kafas\u0131na ate\u015f ederek intihar etmi\u015fti.,D\u00fczenlenen cenaze t\u00f6reninde \u0130l M\u00fcft\u00fcs\u00fc aile bireylerinin namazlar\u0131n\u0131 tek tek k\u0131ld\u0131rd\u0131.,K\u0131l\u0131nan namaz\u0131n ard\u0131ndan aile bireyleri mahalle mezarl\u0131\u011f\u0131nda yan yana topra\u011fa verildi. ,Olayda, anne Hacer ile a\u011fabey Furkan ve karde\u015fi Talha ile olay\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren Burak \u00d6zy\u00fcrek hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.