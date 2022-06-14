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Türkiye Gazetesi

Çip krizi dev otomobil firması Toyota’yı vurdu! Adapazarı’ndaki fabrikasında üretime ara verildi

Çip krizi dev otomobil firması Toyota’yı vurdu! Adapazarı’ndaki fabrikasında üretime ara verildi

Çip krizi tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Dünyanın önde gelen otomobil markalarından olan Toyota, Sakarya’daki fabrikasında yaşanan çip krizi nedeniyle üretime 18 Temmuz 2022 tarihine kadar ara verdi. Toyota firmasından yapılan açıklamada, "Üretim üzerindeki etkiyi en aza indirmek için özenle çalışıyor ve araçları müşterilerimize mümkün olan en kısa sürede ulaştırmak için yoğun çaba gösteriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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