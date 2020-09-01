Çocuğunu kucağına alamadan hayatını kaybetti

Eski\u015fehir\u2019de ge\u00e7ti\u011fimiz sene Samet O\u011fuz ile d\u00fcnya evine giren 22 ya\u015f\u0131ndaki B\u00fc\u015fra O\u011fuz, 21 A\u011fustos\u2019ta rahats\u0131zlanarak Eski\u015fehir \u015eehir Hastanesi\u2019n kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Hastanede yap\u0131lan ilk m\u00fcdahale sonras\u0131nda B\u00fc\u015fra O\u011fuz\u2019un y\u00fcksek tansiyon sebebiyle beyin kanamas\u0131 ge\u00e7irdi\u011fi tespit edildi. 8 ayl\u0131k bebek sezeryan ile d\u00fcnyaya gelirken, komaya girdi\u011fi \u00f6\u011frenilen B\u00fc\u015fra O\u011fuz yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nd\u0131. ,Hayati tehlikesi sebebiyle Osmangazi \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi\u2019ne sevk edilen O\u011fuz, 4 g\u00fcnl\u00fck ya\u015fam m\u00fccadelesinin ard\u0131ndan hayat\u0131n\u0131 kaybetti. 8 ayl\u0131kken d\u00fcnyaya gelen bebe\u011fe Ayaz ismi verilirken, Eski\u015fehir \u015eehir Hastanesi\u2019nde k\u00fcveze al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Bebe\u011fini d\u00fcnyaya getirmesinin ard\u0131ndan hayat\u0131n\u0131 kaybede B\u00fc\u015fra O\u011fuz, Emek Mahallesi Mira\u00e7 Camii\u2019nde k\u0131l\u0131nan \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Asri Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019na defnedildi. G\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7erisinde son yolculu\u011funa u\u011furlana gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n bebe\u011finin do\u011fmas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetmesi, yak\u0131nlar\u0131n\u0131 yasa bo\u011fdu. Ayr\u0131ca sosyal medyada haberi duyan vatanda\u015flar da ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 mesajlar\u0131 yay\u0131nlad\u0131.