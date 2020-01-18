Çocukken keçi otlattığı tepede yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi

D\u00fczce'de giri\u015fimci Tahsin Altun, kenti ku\u015f bak\u0131\u015f\u0131 g\u00f6ren ve \u00e7ocukken \u00e7obanl\u0131k yaparak ke\u00e7i otlatt\u0131\u011f\u0131 400 rak\u0131ml\u0131 tepeye, hayalindeki turistik tesisi in\u015fa etti.,G\u00f6lyaka il\u00e7esi G\u00f6lorman\u0131 k\u00f6y\u00fcnde hayvanc\u0131l\u0131kla ge\u00e7inen bir ailenin \u00e7ocu\u011fu olarak do\u011fan Tahsin Altun (57), \u0130stanbul'daki i\u015f hayat\u0131n\u0131 sonland\u0131rd\u0131ktan sonra k\u00f6y\u00fcne yerle\u015fti. \u00d6nce bir hayvan \u00e7iftli\u011fi kuran ve burada \u00fcretti\u011fi do\u011fal \u00fcr\u00fcnleri satmaya ba\u015flayan Altun, bunlar\u0131n ra\u011fbet g\u00f6rmesinin ard\u0131ndan tesisi b\u00fcy\u00fcterek il d\u0131\u015f\u0131na da sat\u0131\u015f yapt\u0131.,Daha sonra, \u00e7ocuklu\u011funda ke\u00e7ilerini otlatmak i\u00e7in \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 400 rak\u0131ml\u0131 Toptepe'ye hem k\u00f6y\u00fcne hem de kente katk\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in turistik tesis kurmaya karar veren Altun, \u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcp giri\u015fimde bulundu. Orman i\u00e7erisinde bulunan alan\u0131 bozmadan proje olu\u015fturan Altun, Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n "K\u0131rsal Turizmi Destekleme" faaliyeti kapsam\u0131nda 650 bin lira destek alarak hayal etti\u011fi tesisin in\u015fas\u0131na ba\u015flad\u0131. Yar\u0131m ay \u015feklinde ah\u015fap a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 yap\u0131lan 25 odal\u0131 butik otel ve restoran olarak hizmet verilen tesiste, baz\u0131 a\u011fa\u00e7lar da kesilmeden korunarak yap\u0131n\u0131n i\u00e7inde b\u0131rak\u0131ld\u0131.,Tahsin Altun, \u00e7ocuklu\u011funun, tesisin bulundu\u011fu tepelerde ge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nB\u00f6lgede hayvanlar\u0131n pe\u015finde \u00e7obanl\u0131k yaparak b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan Altun, "Toptepe'ye hayvan otlat\u0131rken kocayemi\u015f yemeye \u00e7\u0131kard\u0131k. O zamanlardan 'Burada bir \u015fey yap\u0131labilir mi?' ya da 'Ne olur?' diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrd\u00fcm. D\u00fczce'nin en g\u00fczel yerleri. Y\u0131llar sonra nasip oldu. Buraya 25 odal\u0131 butik bir otel, kafeterya ve restoran yapmay\u0131 Allah bize nasip etti. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr" dedi.,B\u00f6lgenin a\u011fa\u00e7l\u0131k olmas\u0131n\u0131n, hayalini kurdu\u011fu yap\u0131n\u0131n \u015feklinde baz\u0131 de\u011fi\u015fikliklere gitmesine neden oldu\u011funu dile getiren Altun, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"Benim i\u00e7in a\u011fa\u00e7 ve ye\u015fil \u00e7ok \u00f6nemli. Burada g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc gibi beton i\u00e7inde a\u011fa\u00e7lar\u0131 b\u0131rakt\u0131k. A\u011fac\u0131 kesmemek i\u00e7in sa\u00e7a\u011f\u0131 deldik. Do\u011faya zarar vermemek ye\u015fili korumak \u00e7ok \u00f6nemli. Bir de bizim i\u00e7in do\u011fal \u00fcr\u00fcnler \u00e7ok \u00f6nemli. Zaten burada hedefimiz, ziyaret\u00e7ilerimize do\u011fal \u00fcr\u00fcnler sunmak. Bu vesileyle de D\u00fczce'yi tan\u0131tmak. D\u00fczce'nin turizmine az da olsa katk\u0131da bulunabilirsek ne mutlu bize.",Tesisi kurarken yak\u0131n \u00e7evresinden "O tepeye kim \u00e7\u0131kar?" gibi olumsuz tepkiler ald\u0131\u011f\u0131na de\u011finen Altun, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Ancak art\u0131k \u00e7ok olumlu tepkiler al\u0131yoruz. M\u00fc\u015fterilerimiz genellikle \u0130stanbul ve Ankara'dan geliyor. G\u00fcn\u00fcbirlik olarak D\u00fczce i\u00e7inden de \u00e7ok say\u0131da m\u00fc\u015fterimiz kahvalt\u0131 ve yemek i\u00e7in geliyor. Burada G\u00fczeldere \u015eelalesi'nin olmas\u0131 bizim i\u00e7in b\u00fcy\u00fck avantaj. Oran\u0131n ziyaret\u00e7ileri burada m\u00fc\u015fterilerimiz oldu. Bulundu\u011fumuz yer, Toptepe Panorama. D\u00fczce merkeze 15, G\u00f6lorman\u0131 k\u00f6y\u00fcne 2 kilometre. Yolumuz asfalt. Efteni Ku\u015f Cenneti aya\u011f\u0131m\u0131z\u0131n alt\u0131nda."