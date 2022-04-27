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Türkiye Gazetesi

Çocuklar bu sese dayanamıyor! Anında uykuya dalıyor: ‘Beyaz Gürültü’nün sırrı ortaya çıktı

Çocuklar bu sese dayanamıyor! Anında uykuya dalıyor: ‘Beyaz Gürültü’nün sırrı ortaya çıktı

Çocukların duyduğu anda uykuya daldığı “Beyaz Gürültü” ebeveynler tarafından merak konusu oldu. Beyaz gürültünün çocuklar üzerinde nasıl bir etki yaptığı konusunda araştırmalar devam edilirken gerçek ortaya çıktı. Beyaz gürültü beyaz ışığın tüm renkleri içermesi gibi, insan kulağının algılayabileceği tüm ses frekanslarının bileşiminden oluşur. Bu gürültü saç kurutma makinesi, vantilatör, elektrik süpürgesi gibi makine sesleri; şelale, okyanus, rüzgar sesi gibi doğadan gelen sesler bu özelliğe sahip. Beyaz gürültü, bebeklerin kendilerini anne karnında gibi hissetmelerini ve bu sayede rahatça uyumalarını sağlamakta.

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