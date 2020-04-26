Çocuklara tabanca şeklinde poğaça yapıp 100 yıllık geleneği sürdürüyor

Sade po\u011fa\u00e7an\u0131n oyuncak \u015feklindeki hali olan iftariyelikler, 100 y\u0131ld\u0131r Ramazan ay\u0131nda aileleri taraf\u0131ndan oru\u00e7 tutan \u00e7ocuklar\u0131 sevindirmek i\u00e7in al\u0131n\u0131yor. ,Ramazan ay\u0131nda oru\u00e7 tutan \u00e7ocuklara \u00f6d\u00fcl olarak sat\u0131lan oyuncak \u015feklindeki po\u011fa\u00e7alar g\u00fcn\u00fcm\u00fczde de pi\u015firiliyor. ,Yerkap\u0131 f\u0131r\u0131n\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ku\u015fak temsilcisi \u015eeref Seymen, dedesinden kalan bu gelene\u011fi h\u00e2l\u00e2 devam ettirmenin mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yor.,Tarihi f\u0131r\u0131n, tabanca, kama, testi, telefon ve trib\u00fcn \u015feklinde hamurdan iftariyelikler yap\u0131yor. ,...Biz de gelenek devam etsin diye bu \u015fekil hamur i\u015flerini f\u0131r\u0131n\u0131m\u0131zda yap\u0131yoruz. Oru\u00e7 tutan \u00e7ocuklara aileleri m\u00fck\u00e2fat olarak al\u0131rd\u0131. Bu hamur i\u015flerini 1 lira 75 kuru\u015fa sat\u0131yoruz" dedi.,F\u0131r\u0131n\u0131n dedesi taraf\u0131ndan 100 y\u0131l \u00f6nce a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u015eeref Seymen, "Bu tarif bize dedemizden kald\u0131. Eskiden \u00e7ocuklar oru\u00e7 tutunca aileleri ak\u015fam onlara bu oyuncak \u015feklindeki po\u011fa\u00e7alar\u0131 getirirdi, onlar da sevinirdi. Bunlar \u00e7ocuklar\u0131n oyunca\u011f\u0131yd\u0131...,Tarihi sur i\u00e7inde bulunan Yerkap\u0131 f\u0131r\u0131n\u0131, \u00fc\u00e7 ku\u015fakt\u0131r ayn\u0131 aile taraf\u0131ndan i\u015fletiliyor.