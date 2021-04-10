Çocukları için yapmayı öğrendi! İmalathane kurup işinin patronu oldu

Samsun'da yaşayan 42 yaşındaki Mürvet Levent, çocukları için çikolata yapmayı öğrenmek amacıyla gittiği kursta kendisini geliştirip imalathane açtı. Halk eğitim merkezinde açılan kursa katılan üç çocuk annesi Levent, ürünlerini komşuları ve yakınlarına da ikram etti. Yaptıklarının beğenilmesi üzerine becerisini ticari olarak değerlendirmeye karar veren Levent, butik çikolata imalathanesi kurdu. Yaptığı çikolata çeşidini zamanla artıran Levent, isteklilere de kurs vermeye başladı.