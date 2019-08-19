Çocuklarına inat 41 kilo veren Cuma dede, sağlığına kavuştu

Amasya\u2019n\u0131n G\u00fcm\u00fc\u015fhac\u0131k\u00f6y il\u00e7esinde ya\u015fayan Cuma Sar\u0131ta\u015f (72), a\u015f\u0131r\u0131 kilolar\u0131 nedeniyle sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. ,Kilolar\u0131 nedeniyle sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra g\u00fcnl\u00fck hayatta da zorluk \u00e7eken Sar\u0131ta\u015f, tedavi s\u00fcrecinde doktorunun diyet \u00f6nerilerine uydu ve d\u00fczenli olarak her g\u00fcn y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapmaya ba\u015flad\u0131. 2 y\u0131ll\u0131k tedavi program\u0131n\u0131 aksatmayan Sar\u0131ta\u015f, 120 kilodan 79 kiloya d\u00fc\u015ferek sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu. 41 kilo veren Sar\u0131ta\u015f, "\u00c7ocuklar\u0131m bana \u2019Yapamazs\u0131n\u2019 diyorlard\u0131. Karar verip ba\u015fard\u0131m. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131ma kavu\u015ftum. \u00d6nceden bedenime g\u00f6re pantolon bulmazken, \u015fimdi ise her yerde bulup alabiliyorum" dedi.\r\n\r\n,G\u00fcm\u00fc\u015fhac\u0131k\u00f6y il\u00e7esinde ya\u015fayan tansiyon hastas\u0131 Cuma Sar\u0131ta\u015f, kilolar\u0131 nedeniyle g\u00fcnl\u00fck hayatta da zorluk \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. Sar\u0131ta\u015f, tedaviye gitti\u011fi hastanede doktorunun diyet \u00f6nerilerine uyarak d\u00fczenli olarak her g\u00fcn y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapmaya ba\u015flad\u0131. Kendisi i\u00e7in haz\u0131rlanan tedavi program\u0131n\u0131 aksatmayan Sar\u0131ta\u015f, 1 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcrede 120 kilodan 79 kiloya d\u00fc\u015ft\u00fc. A\u015f\u0131r\u0131 kilolar\u0131ndan ve yan\u0131ndan ay\u0131rmad\u0131\u011f\u0131 tansiyon ila\u00e7lar\u0131ndan da kurtulan Cuma Sar\u0131ta\u015f, 72 ya\u015f\u0131nda sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fup hayata yeniden ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Tedavi ve diyet s\u00fcrecinde \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n \u2019Yapamazs\u0131n\u2019 demelerine inat zay\u0131flay\u0131p sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu\u011funu anlatan Sar\u0131ta\u015f, art\u0131k torunlar\u0131yla rahat\u00e7a gezip oynayabildi\u011fini s\u00f6yledi. Sar\u0131ta\u015f, "Her g\u00fcn d\u00fczenli olarak y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapt\u0131m, yediklerime i\u00e7tiklerime dikkat ederek verdi\u011fim kiloyu korumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m ve bunu ba\u015fard\u0131m. Art\u0131k \u00e7ok daha sa\u011fl\u0131kl\u0131y\u0131m. K\u00f6y\u00fcmde zor y\u00fcr\u00fcyordum. \u015eimdi ak\u015famlar\u0131 yeme\u011fimi yiyip y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yap\u0131yorum. ,Giydi\u011fim pantolonu tam 3 sefer daraltt\u0131m. Halen daha zay\u0131flamaya devam ediyorum. Kiloluyken \u00e7ok zorlan\u0131yordum art\u0131k rahat\u0131m. Zay\u0131flamadan \u00f6nce tansiyon hastas\u0131yd\u0131m. \u0130la\u00e7 i\u00e7iyordum art\u0131k bunlar\u0131 da b\u0131rakt\u0131m. \u00c7ocuklar\u0131m bana \u2019yapamazs\u0131n\u2019 diyorlard\u0131. Ama ben karar verip ba\u015fard\u0131m. \u00d6nceden bedenime g\u00f6re pantolon bulmazken, \u015fimdi ise her yerde bulup alabiliyorum. Art\u0131k torunlar\u0131mla rahat\u00e7a gezip oynayabiliyorum" dedi.,1,5 y\u0131l \u00f6nce Cuma Sar\u0131ta\u015f\u00b4\u0131n kendisine zay\u0131flamak iste\u011fiyle ba\u015fvurdu\u011funu s\u00f6yleyen Diyetisyen G\u00fcl\u015fah Y\u0131ld\u0131z Aky\u0131lmaz da "Cuma amca ilk geldi\u011finde 120 kilo ve tansiyon hastas\u0131yd\u0131. ,Diyet yapmaya karar vererek kararl\u0131 bir \u015fekilde diyet program\u0131na ba\u015flad\u0131k. S\u0131k\u00e7a bir araya gelerek program\u0131m\u0131z\u0131 takip ettik. Cuma amcam\u0131z, haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z diyet programlar\u0131na uyarak, d\u00fczenli y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015fler yapt\u0131. Sonu\u00e7 olarak da 1,5 y\u0131lda 41 kilo verdi, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu" diye konu\u015ftu.,.