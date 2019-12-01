Cenaze yardımı

\u00d6len ki\u015fi ad\u0131na 360 g\u00fcnl\u00fck sigorta primi yapt\u0131r\u0131lmas\u0131 bu \u00f6deme i\u00e7in yeterli. \u00d6l\u00fcm\u00fcn ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi tarihte ki\u015finin sigortal\u0131 olmas\u0131 gerekmiyor.,Yoksa, \u00f6demeyi anne-baba ya da karde\u015f al\u0131r. Bir dilek\u00e7eyle sosyal g\u00fcvenlik merkezlerine ba\u015fvurmak yeterli,Bu \u00f6denek SSK veya Ba\u011fkurlu anne veya babas\u0131n\u0131n vefat\u0131 nedeniyle yetim maa\u015f\u0131 alan k\u0131z \u00e7ocu\u011funa veriliyor.,Rapor al\u0131nan s\u00fcrelerde patron maa\u015f \u00f6demez, \u00f6demeyi SGK yapar. Buna i\u015f g\u00f6remezlik \u00f6dene\u011fi (istirahat paras\u0131) denir. \u00d6deme son 3 ayl\u0131k kazanca g\u00f6re yap\u0131l\u0131r.,SGK,halk aras\u0131nda 's\u00fct paras\u0131\u2019 olarak bilinen emzirme \u00f6dene\u011fi de veriyor. 178 lira olan bu para i\u00e7in anne veya e\u015finin SSK veya Ba\u011fkurlu olmas\u0131 ve en az 120 g\u00fcn prim \u00f6demesinin bulunmas\u0131 yeterli.,SGK il m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc veya sosyal g\u00fcvenlik merkezine do\u011fumdan sonraki 5 y\u0131l i\u00e7inde ba\u015fvuru yap\u0131labilir.,Do\u011fum \u00f6ncesi ve sonras\u0131 toplam 112 g\u00fcn izin kullanan anneler, \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131klar\u0131 s\u00fcr enin paras\u0131n\u0131 alabiliyor.,Asgari \u00fccretlinin ald\u0131\u011f\u0131 en d\u00fc\u015f\u00fck \u00f6deme 6.367 lira.,Para anne ad\u0131na a\u00e7\u0131lan Ziraat Bankas\u0131 hesab\u0131na yat\u0131yor. Paran\u0131n yat\u0131p yatmad\u0131\u011f\u0131, do\u011fum izniniz bitince \u2018turkiye.gov.tr\u2019den kontrol edilebiliyor.,Baz\u0131 sigortal\u0131lar ya\u015f\u0131 doldurmas\u0131na ra\u011fmen emeklilik i\u00e7in gerekli prim g\u00fcn\u00fcn\u00fc tamamlayam\u0131yor.,Bu ki\u015filer o ana kadar \u00f6dedikleri primleri SGK\u2019dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun i\u00e7in SGK\u2019ya dilek\u00e7eyle ba\u015fvurmak gerekiyor.,Y\u00fczde 40 ve \u00fczeri engelli olup da sosyal g\u00fcvencesi bulunmayan engelliler,ya\u015fl\u0131lar ile anne veya babas\u0131 olmayan (yetim) muhta\u00e7 \u00e7ocuklara Vak\u0131\ufb02ar Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan 818 TL ayl\u0131k ba\u011flan\u0131yor.,Sa\u011fl\u0131k hizmeti \u00fccretsiz. Muhta\u00e7 ayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u015fvuran\u0131n gelirinin olmamas\u0131 ya da 607 liray\u0131 a\u015fmamas\u0131 \u015fart\u0131 var.,Devlet,engelli yada \u00e7ok ya\u015fl\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in bak\u0131ma muhta\u00e7 ki\u015filerle ayn\u0131 \u00e7at\u0131 alt\u0131nda ya\u015fayanlara evde bak\u0131m paras\u0131 olarak ayl\u0131k 1.305 lira \u00f6d\u00fcyor.,Evde bak\u0131m paras\u0131 i\u00e7in Aile Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n il ve il\u00e7e m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine ba\u015fvuruluyor.,Sosyal g\u00fcvencesi olmayan ve ekonomik durumu yetersiz 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc vatanda\u015flara devlet ya\u015fl\u0131l\u0131k maa\u015f\u0131 (2022 maa\u015f\u0131) veriyor.,607 liran\u0131n alt\u0131nda geliri olan ya\u015fl\u0131 \u00f6nce defterdarl\u0131k veya mal m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinden ba\u015fvuru evrak\u0131 alacak.,Ba\u015fvuru kaymakaml\u0131klara. Ayl\u0131k \u00f6deme 637 TL.,Posta'n\u0131n haberine g\u00f6re bu \u00f6demede 5 y\u0131ll\u0131k zaman a\u015f\u0131m\u0131 var. \u00d6denek ise 716 lira. \u00d6ncelik e\u015f ve \u00e7ocuklar\u0131n.,Yetim kalan k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131na maa\u015f ba\u011flan\u0131rken, evlenmeleri durumunda \u00e7eyiz paras\u0131 \u00f6deniyor.,24 maa\u015f tutar\u0131ndaki bu para k\u0131z \u00e7ocu\u011funa evlendi\u011finde toplu \u00f6deniyor. Ba\u015fvuru SGK\u2019ya yap\u0131l\u0131yor.,En d\u00fc\u015f\u00fck g\u00fcnl\u00fck \u00f6deme ayakta tedavide 56.84 TL, yatarak tedavilerde 42.63 TL. Bu paray\u0131 Ba\u011fkurlu da al\u0131r.