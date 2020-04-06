Çöl gitti, göl geldi

Ayn\u0131 b\u00f6lge 4.5 ay sonra \u0130hlas Haber Ajans\u0131 taraf\u0131ndan bir kez daha g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Ancak bu sefer \u00e7\u00f6l de\u011fil, son bir ayda ya\u011fan ya\u011fmur ve Uluda\u011f\u2019daki eriyen kar sular\u0131n\u0131n beslemesiyle kendine gelen g\u00f6l vard\u0131., Aylar \u00f6nce \u00e7atlayan topra\u011f\u0131n \u00fczerinde kalan kay\u0131klar. bu sefer g\u00f6l\u00fcn i\u00e7indeki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriyle y\u00fcreklere su serpti.\r\n,Ancak bu sefer \u00e7\u00f6l de\u011fil, kar ve ya\u011fmur sular\u0131yla kendine gelmi\u015f g\u00f6l vard\u0131., Ayn\u0131 b\u00f6lge 4,5 ay sonra yeniden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Bursa\u2019da 4.5 ay \u00f6nce kuruyan G\u00f6lba\u015f\u0131\u2019n\u0131n drone ile \u00e7ekilmi\u015f \u00e7\u00f6l\u00fc and\u0131ran foto\u011fraf\u0131 b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019yi tedirgin etmi\u015fti.,\u015eu \u00e2n g\u00f6l sular\u0131 i\u00e7erisindeki sandallar\u0131n, 4 ay \u00f6nce sular\u0131n kurumas\u0131yla \u00e7atlayan toprak \u00fczerinde kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ayd\u0131n, b\u00f6lgede \u0131spanak, brokoli, maydanoz, marul hasad\u0131na haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131, b\u00f6lgedeki tarlalar\u0131n y\u00fczde 80\u2019nin bu g\u00f6l sayesinde suland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Bursa ovas\u0131n\u0131n y\u00fczde 80\u2019ini sulayan Kestel il\u00e7esindeki G\u00f6lba\u015f\u0131 g\u00f6letinin y\u00fczde 90\u2019\u0131 ge\u00e7en y\u0131l\u0131n aral\u0131k ay\u0131nda ya\u011fmur ve kar ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n\u0131n yetersiz olmas\u0131 sebebiyle kurumu\u015f, g\u00f6l \u00e2det\u00e2 \u00e7\u00f6le d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fc. ,G\u00f6l sular\u0131n\u0131n kurumas\u0131yla birlikte ortaya \u00e7\u0131kan \u00e7atlak topaklar, ba\u015fta b\u00f6lgede tar\u0131m yapan vatanda\u015flar olmak \u00fczere herkesi tedirgin etmi\u015fti. \u0130hlas Haber Ajans\u0131 taraf\u0131ndan "\u0130\u015fte kurakl\u0131\u011f\u0131n foto\u011fraf\u0131" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla servis edilen foto\u011fraflar T\u00fcrkiye\u2019yi endi\u015felendirmi\u015fti. ,.,B\u00f6lgede tar\u0131m ve hayvanc\u0131l\u0131kla u\u011fra\u015fan Mustafa Ayd\u0131n, "Yakla\u015f\u0131k 3-4 ay \u00f6nce bu g\u00f6l\u00fcm\u00fcz b\u00fcy\u00fck bir kurakl\u0131k ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131. G\u00f6l 300 metre geri \u00e7ekilmi\u015fti. Geri kalan b\u00f6lge \u00e7\u00f6l\u00fc and\u0131r\u0131yordu. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr ya\u011fmur ve eriyen kar sular\u0131 sayesinde yeniden eski haline d\u00f6nd\u00fc" dedi.\r\n