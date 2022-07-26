AKIL HASTANESİNDE TANIŞTILAR

"Yasemin han\u0131m yakla\u015f\u0131k 3 y\u0131ld\u0131r bu sitede oturuyor. Kendisi site y\u00f6netiminin kirac\u0131s\u0131. Bin 50 lira kira \u00f6d\u00fcyor. Biz kendisini Halk E\u011fitim'de el sanatlar\u0131 \u00f6\u011fretmeni olarak biliyoruz. Ayn\u0131 apartmanda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kom\u015fular\u0131ndan uzun s\u00fcredir daireden \u00e7ok a\u011f\u0131r kokular geldi\u011fine ili\u015fkin \u015fikayetler al\u0131yoruz. Eve kimseyi sokmuyor. Tadilat i\u00e7in g\u00f6nderdi\u011fimiz iki usta bize dairenin sadece giri\u015fini g\u00f6rd\u00fcklerini ve \u00e7ok kirli, a\u011f\u0131r bir koku oldu\u011funu s\u00f6ylediler.",.,Apartman y\u00f6neticisi Toker, Yasemin A.'n\u0131n sokak hayvanlar\u0131na a\u015f\u0131r\u0131 ilgili oldu\u011funu belirterek s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti: "\u00c7ocu\u011funun velayetinin kendisinden al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 baz\u0131 ki\u015filerle payla\u015fm\u0131\u015f. Hukuki yard\u0131m talep etmi\u015f. Hayvanlara ilgisi \u00e7ok y\u00fcksek bir insan. Yemek pi\u015firip pazara arabas\u0131yla hayvanlara da\u011f\u0131t\u0131yor." ,Bir gittim \u00e7ocu\u011fumu hastanede g\u00f6rd\u00fcm. Benim \u00e7ocu\u011fum bu kadar zay\u0131f ve kim bu hale getirdi" dedi. Karakoldan arand\u0131ktan sonra, \u00e7ocu\u011funun yurda verilmemesi i\u00e7in otob\u00fcse binip Bursa\u2019ya giden Yasemin A. \u201cAile ve Sosyal Hizmetler \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm, \u00e7ocu\u011fumun yan\u0131na gidip refakat\u00e7i olabilece\u011fimi s\u00f6ylediler\u201d dedi. \u201cG\u00f6revlilerin bana s\u00f6yledi\u011fi beslenme \u015fekline uymaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Bir \u00f6\u011fretmen arkada\u015f\u0131m\u0131 arad\u0131m ve bizi otogardan ald\u0131 ve evimize getirdi" diye konu\u015ftu.,Bursa'da bir \u00e7\u00f6p evde bir y\u0131ld\u0131r kilitli tutulan ve bitkin d\u00fc\u015fen Cem Muhammet A.'n\u0131n teslim edildi\u011fi annesinin Antalya'daki evinden de \u00e7ok a\u011f\u0131r kokular geldi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Kemera\u011fz\u0131 mahallesi Gaye sitesindeki apartman\u0131n giri\u015f kat\u0131nda bulunan dairede kirac\u0131 olan anne Yasemin A.'n\u0131n kom\u015fular\u0131 evden bir y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n zamand\u0131r dayan\u0131lmaz kokular geldi\u011fini belirttiler. Gaye sitesi y\u00f6neticisi Arzu A\u011flamaz Toker, SABAH'a \u015funlar\u0131 anlatt\u0131: ,D\u00fcn gece ilgililer geldiler. Anne ve \u00e7ocu\u011fu evden g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler. Anne Yasemin A. \u00f6nce g\u00f6revlilere direnmi\u015f ve 'Ben \u00e7ocu\u011fumu krakerle besliyorum g\u00f6t\u00fcrmenize gerek yok' demi\u015f. Zor ikna edilmi\u015f. \u00c7ocuk Sosyal Hizmetler'e al\u0131n\u0131rken, anne evine geri d\u00f6nd\u00fc" dedi.,Hastaneye gidecektik zaten biz, psikolog da istemi\u015ftim. Gece \u00e7ocu\u011fumu hastaneye, beni polis merkezine g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler" ifadelerini kulland\u0131. O\u011flunun hastanedeki tedavisi sonras\u0131 kendisine verilmesini isteyen Yasemin A., "Onun annesi benim. Ben anneyim, \u00e7ocu\u011fumun devlette kalmas\u0131 imkans\u0131z. Ben b\u00f6yle bir \u015feye izin vermiyorum. Ben bir anneyim. O benim \u00e7ocu\u011fum ve yan\u0131mda olmas\u0131 gerekiyor. 3 y\u0131ld\u0131r zaten bir manyak ka\u00e7\u0131rm\u0131\u015f. Devletin bunu telafi etmesi gerekir, b\u00f6yle bir \u015fey yapamaz. O benim o\u011flum, ben do\u011furdum, benim yan\u0131mda olmas\u0131 gerekir. Ben e\u011fitimciyim, gerekirse alfabeyi yeniden \u00f6\u011fretirim" dedi.,O\u011flunu 19 ayl\u0131kken annesine b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Yasemin A. \u201cAnnem \u00f6leli 3 y\u0131l oldu, o g\u00fcn bug\u00fcnd\u00fcr o\u011flumdan haber alam\u0131yorum. Sesini bile duyamad\u0131m. Para g\u00f6nderirse \u00e7ocu\u011funu g\u00f6sterdiklerini iddia eden Yasemin A., \u201cKarde\u015fim kendi e\u015finden \u00e7ocu\u011fuyla ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ortada bir adres yoktu\u201d diye konu\u015ftu.,O\u011flunun bir gece yan\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7ok mutlu oldu\u011funu ifade eden anne Yasemin A., "O\u011flum g\u00fc\u00e7s\u00fczd\u00fc, zor y\u00fcr\u00fcyordu. D\u00fc\u015f\u00fck proteinli beslenme \u015fekillerini ara\u015ft\u0131rd\u0131m. Marketten badem, f\u0131nd\u0131k, f\u0131st\u0131k ald\u0131m. Kutlama pastas\u0131 ald\u0131k. Ne istediyse ald\u0131m ama hepsini birden vermedim. Bir g\u00fcn\u00fc birlikte ge\u00e7irdik, \u00fcst\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirdim, kahvalt\u0131 yapt\u0131k. Ak\u015fam \u00e7izgi film izledik. O\u011flumla tam uyudum, saat 23.00 gibi kap\u0131 \u00e7ald\u0131. Kimlik g\u00f6sterdiler, polislermi\u015f. Semt poliklini\u011fine gittik hep birlikte. ,Olay\u0131 televizyondan \u00f6\u011frendi\u011fini belirten Toker, "Televizyonda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz \u00e7ocu\u011fun Yasemin han\u0131m\u0131n o\u011flu oldu\u011funu \u00f6\u011frendik. \u00c7ocu\u011fun buraya getirildi\u011fini duyunca buradaki evin de \u00e7ok sa\u011fl\u0131kl\u0131 ko\u015fullarda olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm \u00e7evredeki insanlar\u0131 arad\u0131m. ,\u015eiddet sebebiyle e\u015finden bo\u015fanan 48 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n\u0131n, Cem Muhammet'i de 2013 y\u0131l\u0131nda bu evlilikten d\u00fcnyaya getirdi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Fakat e\u015fine \u00e7ocu\u011fun do\u011fum s\u0131ras\u0131nda vefat etti\u011fini s\u00f6yledi\u011fi belirtildi.,\u015eile'de karde\u015fim hakk\u0131nda aranma kayd\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Bana yakalanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Karde\u015fim yakalanmamak i\u00e7in bir y\u0131l boyunca o\u011flumu bir odaya kilitlemi\u015f. Ben s\u0131\u011f\u0131nma evinde oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyordum karde\u015fimle birlikte. ,Yasemin A. 3 y\u0131ld\u0131r \u00e7ocu\u011funu arad\u0131\u011f\u0131 ve karde\u015finin o\u011flunu ka\u00e7\u0131rmas\u0131 nedeniyle ula\u015famad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. Yasemin A. \u201cBen bir anneyim. O benim \u00e7ocu\u011fum ve yan\u0131mda olmas\u0131 gerekiyor\u201d dedi. ,Yasemin A.'n\u0131n Bursa'da ailesi ile ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada ruhsal problemleri sebebiyle bir s\u00fcre Bak\u0131rk\u00f6y ve U\u015fak'taki hastanelerde ruhsal tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc ve burada tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir ki\u015fi ile k\u0131sa s\u00fcreli bir evlilik ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. ,\u201cGizlilik yapt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in adres bulam\u0131yorum, yoksa ben deli miyim neden \u00e7ocu\u011fumu almayay\u0131m. Annem \u00f6leli 3 y\u0131l oldu. Cenazesine kat\u0131ld\u0131m, karde\u015fim beni tartaklad\u0131, \u00e7ocu\u011fumu ka\u00e7\u0131rd\u0131\u201d diyen Yasemin A., \u201c\u00c7ocu\u011fumu alamadan ba\u015fkalar\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131yla Antalya'ya d\u00f6nebildim.