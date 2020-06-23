Çöpleri karıştıran kadının görüntüsü yürekleri burktu

Eski\u015fehir\u2019de d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde cadde \u00fczerinde bulunan \u00e7\u00f6p kutular\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran kad\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc y\u00fcrekleri burktu. ,Vi\u015fnelik mahallesi Ta\u015fk\u00f6pr\u00fc caddesinde d\u00fcn ak\u015fam g\u00f6r\u00fclen yabanc\u0131 uyruklu bir kad\u0131n\u0131n, \u00e7evrede bulunan \u00e7\u00f6p kutular\u0131n\u0131 tek kar\u0131\u015ft\u0131rmas\u0131 vatanda\u015flar taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Kad\u0131n\u0131n yan\u0131nda bulundurdu\u011fu pazar arabas\u0131yla birlikte cadde \u00fczerindeki \u00e7\u00f6pleri kar\u0131\u015ft\u0131rarak erzak toplamas\u0131 g\u00f6renlerin y\u00fcreklerini burktu. \u00c7evredeki \u00e7\u00f6p kutular\u0131n\u0131 bir s\u00fcre gezen kad\u0131n daha sonra ise g\u00f6zden kayboldu.