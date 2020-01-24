Corona virüsü hakkında gerçek ortaya çıktı!

\u00c7in'in Vuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131karan ve \u00fclke geneline yay\u0131lan yeni tip \u00f6l\u00fcmc\u00fcl corona vir\u00fcs\u00fc d\u00fcnyan\u0131n kabusu olmaya ba\u015flad\u0131. ,11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente kom\u015fu iki \u015fehrin d\u0131\u015f d\u00fcnyayla ba\u011flant\u0131s\u0131 tamamen kesilirken \u00c7inli bilim adamlar\u0131 yeni bir a\u00e7\u0131klamada bulundu. ,Bilim adamlar\u0131 vir\u00fcs\u00fcn yarasalardan de\u011fil de y\u0131lanlardan ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 sonucuna var\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, \u00c7in\u2019in Wuhan kentinde hastaneye kald\u0131r\u0131lan ilk hastalar\u0131n \u00e7o\u011funlu\u011funun deniz \u00fcr\u00fcnleri toptan sat\u0131\u015f pazar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 veya m\u00fc\u015fterileri oldu\u011fu dikkati \u00e7ekti. ,Wuhan'da i\u015flenmi\u015f etler ve canl\u0131 hayvanlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra yemek i\u00e7in y\u0131lanlar da sat\u0131l\u0131rken, bu y\u0131lanlar\u0131n genellikle vah\u015fi do\u011fada yarasa avlayarak beslendi\u011fi aktar\u0131ld\u0131. Bu bilgiler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda, yeni tip corono vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn yarasalardan y\u0131lanlara, sonra da insanlara s\u0131\u00e7ramas\u0131 olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 \u00fczerinde duruldu\u011fu belirtildi.,Son 17 y\u0131lda farkl\u0131 tipte corona vir\u00fcs\u00fc y\u00fczlerce insan\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olurken, hali haz\u0131rda yeni tip corona vir\u00fcs enfeksiyonu i\u00e7in onaylanm\u0131\u015f bir a\u015f\u0131 ya da antiviral tedavisini hen\u00fcz mevcut olmad\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\n,Ancak vir\u00fcs\u00fcn hem so\u011fukkanl\u0131 (yarasa ve y\u0131lanlar) hem de s\u0131cakkanl\u0131 (insanlar) konak\u00e7\u0131lara uyum sa\u011flay\u0131p sa\u011flamad\u0131\u011f\u0131 konusunda yeterli bilgiye sahip olunmad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n,\u00d6te yandan, Bilimsel The Conversation bilim dergisi ise \u00c7in krait y\u0131lan\u0131 (Bungarus multicinctus) ve \u00c7in kobra y\u0131lan\u0131n\u0131n (Naja atra) son derece zehirli oldu\u011funu hat\u0131rlat\u0131rken, bu y\u0131lan t\u00fcrlerinin yarasa ile beslendi\u011fine de dikkat \u00e7ekti.\r\n