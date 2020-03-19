Coronavirüs (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin en büyük sağlık sorunu ne?

Corona vir\u00fcs (koronavir\u00fcs) nedeniyle \u00f6lenlerin en b\u00fcy\u00fck sa\u011fl\u0131k sorunu ne? Dikkat \u00e7eken ara\u015ft\u0131rma,\u0130talya'da bir g\u00fcnde corona vir\u00fcsten en y\u00fcksek can kayb\u0131 ya\u015fand\u0131. \u015eimdiye kadar \u00f6lenlerin ya\u015f ortalamas\u0131 79,5 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131,\u0130talya Sa\u011fl\u0131k Enstit\u00fcs\u00fc'n\u00fcn \u00fclkede koronavir\u00fcs ba\u011flant\u0131l\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybeden 2 bin 3 ki\u015fiyle ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 COVID-19 hastal\u0131\u011f\u0131ndan \u00f6lenlerin ya\u015f ortalamas\u0131 79,5,Hayat\u0131n\u0131 kaybeden 707 ki\u015finin ya\u015flar\u0131n\u0131n 70 ila 79 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klayan Enstit\u00fc, \u00f6len 852 ki\u015finin ise 80 ila 89 ya\u015flar\u0131nda oldu\u011funu tespit ettiklerine dikkat \u00e7ekti,SADECE 17 VAKA 50 YA\u015eIN ALTINDA \r\nAra\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re \u0130talya'da koronavir\u00fcs nedeniyle yakaland\u0131klar\u0131 akci\u011fer hastal\u0131\u011f\u0131ndan hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin sadece 17'si 50 ya\u015f\u0131n alt\u0131nda,\u0130talya Sa\u011fl\u0131k Enstit\u00fcs\u00fc, g\u00f6rece gen\u00e7 ya\u015fta hastal\u0131ktan hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin hepsinin 31-39 aras\u0131 erkek hastalar oldu\u011funa ve vir\u00fcs \u00f6ncesinde bu ki\u015filerin ba\u015fka a\u011f\u0131r hastal\u0131klar\u0131 bulundu\u011funa i\u015faret etti,\u0130talya'da koronavir\u00fcs sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerden y\u00fczde 48,5'inin COVID-19'dan \u00f6nce de en az \u00fc\u00e7 hastal\u0131\u011f\u0131 bulundu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131,Ara\u015ft\u0131rmada y\u00fczde 25,6's\u0131n\u0131n ise iki kronik hastal\u0131\u011f\u0131 oldu\u011funa dikkat \u00e7ekildi,\u0130talyan Sa\u011fl\u0131k Enstit\u00fcs\u00fc uzmanlar\u0131na g\u00f6re koronavir\u00fcse yakalananlar\u0131n en \u00e7ok \u015fikayet etti\u011fi ilk belirtiler ate\u015f ve nefes darl\u0131\u011f\u0131,\u0130talya'da son 24 saatte hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin oran\u0131 yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 20 artarak 2 bin 978'e y\u00fckseldi. Ayn\u0131 zaman diliminde hastal\u0131\u011f\u0131n tespit edildi\u011fi yeni vaka say\u0131s\u0131 da y\u00fczde 13 art\u0131\u015fla 35 bin 713 oldu,\u0130talya'da yeni tip corona vir\u00fcsten \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 475 ki\u015fi artarak 2978'e y\u00fckseldi,Peki hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin ba\u015fta gelen sa\u011fl\u0131k sorunu ne? \u0130\u015fte dikkat \u00e7eken ara\u015ft\u0131rma,Ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re merkezi art\u0131k \u0130talya olan salg\u0131nda \u00f6lenlerin y\u00fczde 70'ini erkekler olu\u015fturuyor,Enstit\u00fc, 198 korona \u00f6l\u00fcm\u00fcnde ise ya\u015f\u0131n 90'dan daha y\u00fcksek oldu\u011funun saptand\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi,Koronavir\u00fcs\u00fcn yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 COVID-19 hastal\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden \u00f6lenlerden 40 ya\u015f\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fck olanlar\u0131n say\u0131s\u0131 da 5 olarak tespit edildi,\u00d6LENLER\u0130N \u00c7O\u011eUNUN Y\u00dcKSEK TANS\u0130YON PROBLEM\u0130 VAR \r\n\u0130talya Sa\u011fl\u0131k Enstit\u00fcs\u00fc'n\u00fcn uzmanlar\u0131, koronavir\u00fcs sonucu \u00f6lenlerin daha \u00f6nce ge\u00e7irdi\u011fi sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131n\u0131 da inceledi. Buna g\u00f6re COVID-19'dan \u00f6lenlerin \u00e7o\u011funun \u00f6ncelikli ortak sorunu y\u00fcksek tansiyon. Bunu diyabet ve koroner kalp hastal\u0131klar\u0131 izliyor,\u00d6lenlerden \u00fc\u00e7\u00fcn\u00fcn, bu rakam hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin y\u00fczde 0,8'ine tekab\u00fcl ediyor, \u00f6nceden hi\u00e7bir hastal\u0131\u011f\u0131 bulunmad\u0131\u011f\u0131 tespit edildi,Bu \u015fikayetler de hayat\u0131n\u0131 kaybeden COVID-19 hastalar\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7te ikisinde en \u00e7ok rastlanan semptomlar. \u00d6ks\u00fcr\u00fck sorunundan \u015fikayet\u00e7i olanlar\u0131n rakam\u0131 ise y\u00fczde 42,HASTALI\u011eIN ORTAYA \u00c7IKI\u015eIYLA \u00d6L\u00dcM ARASINDA 8 G\u00dcN VAR \r\nUzmanlar, hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin ilk belirtilerin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131ndan \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc g\u00fcne kadar ortalama sekiz g\u00fcn\u00fcn ge\u00e7ti\u011fini rapor ediyor