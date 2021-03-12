Çorum'da dehşete düşüren olay: Oğluyla kavga eden iki çocuğu öldürdü

Olay, \u00c7orum\u2019un Alaca il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u0130mat k\u00f6y\u00fcnde \u00f6\u011fle saatlerinde ya\u015fand\u0131. ,\u0130ddialara g\u00f6re, \u00e7ocu\u011funun okulda kavga etti\u011fini \u00f6\u011frenen baba Servet B., okulun \u00f6n\u00fcne gitti. ,O\u011flu ile kavga etti\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen iki \u00f6\u011frenciyi bulan Servet B., 8. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencileri Tun\u00e7 T. ve Kaan T.'ye okul servisinde yan\u0131nda bulundurdu\u011fu tabancayla ate\u015f a\u00e7t\u0131. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine jandarma ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.\r\n,A\u011f\u0131r yaralanan iki \u00f6\u011frenci, Alaca Devlet Hastanesinde yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131., Olay\u0131n ard\u0131ndan ka\u00e7an Servet B., jandarma ekiplerince g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken k\u00f6yde de geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi al\u0131nd\u0131.