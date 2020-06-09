Covid-19'a karşı en riskli kan grubu belirlendi

Bilim insanlar\u0131 koronavir\u00fcse (Covid-19) kar\u015f\u0131 en riskli kan grubunu belirledi., A kan grubundan olan insanlar\u0131n vir\u00fcse yakalanma oran\u0131 en y\u00fcksek seviyedeyken, 0 kan grubunsa en d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Koronavir\u00fcse yakalanmak ile kan grubu aras\u0131nda bir ba\u011f olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirlemek i\u00e7in ba\u015flat\u0131lan bilimsel ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,Kaliforniya merkezli biyoteknoloji \u015firketi 23andMe\u2019nin 750 bin ki\u015fiden al\u0131nan veriler \u0131\u015f\u0131nda haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 rapora g\u00f6re, A en riskli kan grubu olarak belirlendi.\r\n\r\n,Financial Times\u2019ta yer alan habere g\u00f6re, vir\u00fcse yakalanma oran\u0131 en d\u00fc\u015f\u00fck kan grubunun ise 0 oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Bilim insanlar\u0131 son veriler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda kan grubunun koronavir\u00fcs\u00fcn etkisinin dikkate al\u0131nmas\u0131 gerekece\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcnde.,