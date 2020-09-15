Covid-19 aşı denemeleri Brezilya'da devam edecek

AstraZeneca, Oxford \u00dcniversitesi ile birlikte geli\u015ftirdi\u011fi Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n denemelerinin \u0130ngiltere\u2019nin ard\u0131ndan Brezilya\u2019da da devam edece\u011fini duyurdu.,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyada devam ederken, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Oxford \u00dcniversitesi ve AstraZeneca ila\u00e7 firmas\u0131 taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131ndan k\u00f6t\u00fc haber gelmi\u015fti. , Oxford ve AstraZeneca taraf\u0131ndan 6 Eyl\u00fcl\u2019de yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, testler s\u0131ras\u0131nda g\u00f6n\u00fcll\u00fc kat\u0131l\u0131mc\u0131lardan birinin hastaland\u0131\u011f\u0131 ve testlerin durduruldu\u011fu aktar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Oxford taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise, ba\u011f\u0131ms\u0131z bir inceleme s\u00fcrecinin ard\u0131ndan denemelere devam etmenin g\u00fcvenli oldu\u011funa karar verildi\u011fi ve a\u015f\u0131n\u0131n klinik denemelerine \u0130ngiltere'deki t\u00fcm deneme merkezlerinde devam edilece\u011fi belirtilmi\u015fti.,AstraZeneca\u2019dan bir yetkilinin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u0130ngiltere\u2019de a\u015f\u0131n\u0131n klinik denemelerinin yeniden ba\u015flat\u0131lmas\u0131na onay verilmesinin ard\u0131ndan bug\u00fcn Brezilya'da da denemelerin yeniden ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.,Brezilya\u2019da a\u015f\u0131 denemelerini y\u00fcr\u00fcten Federal Sao Paulo \u00dcniversitesi taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, a\u015f\u0131lanmas\u0131 planlanan 5 bin g\u00f6n\u00fcll\u00fcden 4 bin 600'\u00fcn\u00fcn a\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131 ve hi\u00e7bir ciddi sa\u011fl\u0131k sorunu ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. \u00dcniversite, g\u00f6n\u00fcll\u00fclerin Sao Paulo, Rio de Janeiro ve Salvador'da denemelere kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Brezilya, d\u00fcnyada ABD ve Hindistan'dan sonra salg\u0131ndan en fazla etkilenen \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00fclke konumunda bulunmas\u0131 nedeni ile \u0130ngiltere, \u00c7in ve Rusya'da geli\u015ftirilmekte olan Covid-19 a\u015f\u0131lar\u0131 i\u00e7in bir test alan\u0131 haline geldi. Rusya'n\u0131n geli\u015ftirdi\u011fi Sputnik V a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n 3. a\u015fama klinik denemeleri Brezilya'n\u0131n Bahia ve Parana eyaletlerinde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. ,\u00c7inli Sinovac Biotech Ltd taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen di\u011fer bir a\u015f\u0131n\u0131n 3. a\u015fama klinik denemeleri ise Butantan Enstit\u00fcs\u00fc taraf\u0131ndan ba\u015fkent Brasilia, Sao Paulo ba\u015fta olmak \u00fczere 11 farkl\u0131 b\u00f6lgede devam ediyor. Sinovac\u2019\u0131n denemelerine yakla\u015f\u0131k 9 bin Brezilyal\u0131 g\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak kat\u0131l\u0131yor. (\u0130HA)