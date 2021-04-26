Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek? Bill Gates açıkladı

Amerika Birle\u015fik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavir\u00fcse ili\u015fkin yeni tahminini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Covid-19 m\u00fccadelesiyle yak\u0131ndan ilgilenen Gates'e g\u00f6re pandeminin 2021 sonunda bitmesi m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil.,Covid-19 pandemisi 2019 sonunda ortaya \u00e7\u0131kt\u0131 ve 150 milyona yak\u0131n insana bula\u015f\u0131rken 3.1 milyondan fazla ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Halen d\u00fcnya genelinde g\u00fcnde 12 binden fazla insan koronavir\u00fcs nedeniyle \u00f6l\u00fcyor.\r\n\r\nYapt\u0131\u011f\u0131 uyar\u0131lar nedeniyle komplo teorilerinin merkezine yerle\u015fen Bill Gates'e g\u00f6re d\u00fcnyada hayat 2022 sonunda normale d\u00f6necek.,Gates, Covid-19 a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131n gittik\u00e7e yayg\u0131nla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Ancak Kas\u0131m 2020'den beri yap\u0131lan a\u015f\u0131 say\u0131s\u0131 1 milyar dozu yeni ge\u00e7ti.,Baz\u0131 ki\u015filere 2 doz a\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruldu\u011funda d\u00fcnya genelinde halen a\u015f\u0131 olmam\u0131\u015f 7 milyar civar\u0131nda insan bulunuyor.\r\n\r\nBill Gates'in tahmini ilerleyen d\u00f6nemlerde zengin \u00fclkelerin a\u015f\u0131 sto\u011fu yapmaktan vazge\u00e7ece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fcne dayan\u0131yor.,Bill Gates ve e\u015fi Melinda Gates'in kurdu\u011fu Gates Vakf\u0131, Covid-19'la m\u00fccadeleye milyonlarca dolar kaynak aktard\u0131. (NTV)