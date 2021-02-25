Çukur'dan sevilen tarihi diziye flaş transfer iddiası

Ekranlar\u0131n sevilen dizisi \u00c7ukur'dan, tarihi diziye fla\u015f transfer iddias\u0131! \u00c7ok konu\u015fulacak... \u0130\u015fte detaylar!,ATILGAN G\u00dcM\u00dc\u015e KADROYA DAH\u0130L OLMU\u015eTU\r\n\r\nUyan\u0131\u015f: B\u00fcy\u00fck Sel\u00e7uklu, ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda da Kurulu\u015f Osman dizisinde Komutan B\u00f6ke'yi canland\u0131ran ve performans\u0131yla olduk\u00e7a be\u011fenilen At\u0131lgan G\u00fcm\u00fc\u015f'\u00fc kadrosuna katm\u0131\u015ft\u0131.,DETAYLAR HEN\u00dcZ BELL\u0130 OLMADI\r\n\r\nBuna g\u00f6re TRT ekranlar\u0131n\u0131n reyting rekortmeni, iddial\u0131 dizisinin, Show TV'nin sevilen yap\u0131m\u0131 \u00c7ukur'da, Yama\u00e7'\u0131n d\u00fc\u015fman\u0131 Ar\u0131k B\u00f6ke Erdenet karakterine hayat veren Bar\u0131\u015f Ardu\u00e7'u kadrosuna kataca\u011f\u0131 iddia edildi. ,Y\u00f6netmenli\u011fini Emre Konuk'un \u00fcstlendi\u011fi ba\u015frollerinde ise Bu\u011fra G\u00fclsoy, Ekin Ko\u00e7, Hatice \u015eendil, Mehmet \u00d6zg\u00fcr ve Sevda Erginci gibi \u00f6nemli isimlerin yer ald\u0131\u011f\u0131 Uyan\u0131\u015f: B\u00fcy\u00fck Sel\u00e7uklu, kadrosunu geni\u015fletme karar\u0131 ald\u0131.,Sevilen dizi, B\u00fcy\u00fck Sel\u00e7uklu \u0130mparatorlu\u011fu'nun devlet yap\u0131s\u0131, siyasi olaylar\u0131, sava\u015flar\u0131 ve Melik\u015fah'\u0131n hayat\u0131n\u0131 konu al\u0131yor., Ardu\u00e7'un hangi karakteri canland\u0131raca\u011f\u0131 ve ne zaman diziye kat\u0131laca\u011f\u0131 konusu ise netlik kazanmad\u0131.