Çukur dizine bir şok daha! Suç duyurusunda bulundular

Avukat Funda Sad\u0131kahmet Alp taraf\u0131ndan yap\u0131lan su\u00e7 duyurusunda dizinin 29 Ekim 2019 tarihinde yay\u0131nlanan b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki bir sahnede avukat rol\u00fcndeki ki\u015fiye y\u00f6nelik \u015fiddet e\u011filimi, bask\u0131 ve tehdit ile \u2018yar\u0131n o adam \u00e7\u0131kacak\u2019 gibi s\u00f6zler s\u00f6ylendi\u011fi ve k\u00f6t\u00fc muamele edildi\u011fi kaydedildi. ,Avukat rol\u00fcndeki ki\u015finin ise hi\u00e7bir tepki vermeyerek ve susarak bu bask\u0131ya boyun e\u011fdi\u011fi aktar\u0131larak\u201c seyircinin g\u00f6z\u00fcnde normalle\u015ftirilen bu hususlar a\u00e7\u0131k\u00e7a su\u00e7 te\u015fkil etmektedir. \u00d6zellikle gen\u00e7 izleyici kitlesine sahip \u00c7ukur isimli dizi gen\u00e7lere k\u00f6t\u00fc \u00f6rnek olmakta ve maalesef \u015fahs\u0131m\u0131n da dahil oldu\u011fu avukatl\u0131k mesle\u011finin bu sahne ile zedelenmesine ve itibars\u0131zla\u015fmas\u0131na neden olmaktad\u0131r. Gelecek nesilleri olumsuz etkileyen bu dizide avukatl\u0131k mesle\u011fine alenen hakaret edilmekte ve a\u015fa\u011f\u0131lanmaktad\u0131r\u201d denildi.,Avukat Sad\u0131kahmet Alp bu sahne ile ilgili \u2018hakaret\u2019 ve \u2018halk\u0131 kanunlara uymamaya tahrik etme\u2019 su\u00e7lar\u0131ndan kamu davas\u0131 a\u00e7\u0131lmas\u0131 talebinde bulundu. (\u0130HA),Avukat Funda Sad\u0131kahmet Alp su\u00e7 duyurusunda ayr\u0131ca bu sahne ile mesle\u011fin onur ve \u015ferefinin ayaklar alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek \u201cMaalesef ak\u0131larda kalan avukatlara istedi\u011fini yapt\u0131rabilecek bir g\u00fc\u00e7 g\u00f6sterisi ve hatta hukuksuz i\u015flere te\u015fvik etmeye \u00e7al\u0131\u015fma avukat\u0131n yakas\u0131ndan tutup tehdit etmek olmu\u015ftur. ,Hak arama m\u00fccadelemizi avukatlar olarak kanunlar \u00e7er\u00e7evesinde t\u00fcm zorluklara ra\u011fmen verirken bu denli itibars\u0131zla\u015ft\u0131r\u0131lman\u0131n hakl\u0131 bir a\u00e7\u0131klamas\u0131 olamayaca\u011f\u0131 gibi kabul edilemez\u201d dedi.\r\n,Bir\u00e7ok avukat\u0131n hakaret ve tehditlere maruz kald\u0131\u011f\u0131n\u0131n ve \u00f6ld\u00fcr\u00fclen avukatlar\u0131n gazetelerin 3. sayfalar\u0131na konu oldu\u011funun aktar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 su\u00e7 duyurusunda \u015fikayet\u00e7i olman\u0131n zorunlu oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.,\u00d6zel bir televizyon dizisinde ak\u015fam saatlerinde yay\u0131nlanan \u00c7ukur\u2019un son b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki avukat sahnesi hakk\u0131nda su\u00e7 duyurusunda bulunuldu.