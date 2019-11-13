Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da! İşte görüşmeden kareler

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump taraf\u0131ndan resmi t\u00f6renle kar\u015f\u0131land\u0131.\r\n\r\n,Beyaz Saray'a geli\u015finde t\u00f6ren k\u0131tas\u0131 taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve e\u015fi Emine Erdo\u011fan, makam arac\u0131ndan ini\u015flerinde ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump ve e\u015fi Melania Trump ile tokala\u015farak gazetecileri selamlad\u0131.\r\n\r\n,Daha sonra \u015eeref Defteri'ni imzalayan Erdo\u011fan, ba\u015f ba\u015fa g\u00f6r\u00fc\u015fme i\u00e7in Oval Ofis'e ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Erdo\u011fan ile Trump'\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmesi 1 saat 15 dakika s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Ba\u015f ba\u015fa g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan heyetler aras\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ge\u00e7ildi.\r\n\r\n,Oval Ofis\u2019teki g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan Emine Erdo\u011fan ve Melania Trump ba\u015fba\u015fa g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi\r\n\r\n,.,