Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yan\u0131nda Tar\u0131m Kredi Kooperatifi taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131lan sat\u0131\u015f ofisinden al\u0131\u015fveri\u015f yapt\u0131.,Recep Tayyip Erdo\u011fan burada k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocu\u011fa \u00e7ikolata hediye etmeyi de ihmal etmedi.,Fiyatlar\u0131 inceleyen Cumhurba\u015fkan\u0131 al\u0131\u015fveri\u015fini tamamlay\u0131p sat\u0131\u015f ma\u011fazas\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131.,Burada al\u0131\u015fveri\u015f yapan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, vatanda\u015flarla sohbet edip foto\u011fraf \u00e7ektirdi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u00f6\u011fle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek i\u00e7in konutundan ayr\u0131ld\u0131. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan bu s\u0131rada konutu yak\u0131n\u0131ndaki Tar\u0131m Kredi Kooperatifi taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131lan sat\u0131\u015f ma\u011fazas\u0131na gitti.