Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti

.,AK Partili \u0130stanbul Esenler Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tevfik G\u00f6ksu da Twitter'dan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n umre ziyaretinin foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Beraberindeki heyetle birlikte umre yapan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, b\u00f6lgedeki M\u00fcsl\u00fcmanlar taraf\u0131ndan sevgi g\u00f6sterisiyle kar\u015f\u0131land\u0131. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n umre yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada \u00e7evresindekiler taraf\u0131ndan \u00f6zel kareleri al\u0131nd\u0131.\r\n,Cidde'de Al-Salam Saray\u0131'nda resmi t\u00f6renle kar\u015f\u0131lanan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Suudi Arabistan Kral\u0131 Selman bin Abd\u00fclaziz Al Suud'un ard\u0131ndan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a; Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Ticaret Bakan\u0131 Mehmet Mu\u015f, Adalet Bakan\u0131 Bekir Bozda\u011f ve K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy'un da e\u015flik etti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, resmi ziyaret i\u00e7in Suudi Arabistan'da. Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Kabe'ye umre ziyaretinde de bulundu.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Suudi Arabistan Kral\u0131 Selman bin Abd\u00fclaziz El Suud\u2019un daveti \u00fczerine iki g\u00fcnl\u00fck ziyaret \u00e7er\u00e7evesinde e\u015fi Emine Erdo\u011fan ile Suudi Arabistan\u2019\u0131n Cidde kentine geldi. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Suudi Arabistan Kral\u0131 Abd\u00fclaziz taraf\u0131ndan Al-Salam Saray\u0131'nda resmi t\u00f6renle kar\u015f\u0131land\u0131.\r\n,Suudi Arabistan Kral\u0131 Selman bin Abd\u00fclaziz el-Suud'un daveti ile yakla\u015f\u0131k 5 y\u0131l sonra Suudi Arabistan'a giden Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Kabe'ye umre ziyareti yapt\u0131. \r\n\r\n