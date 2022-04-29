Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Suudi Arabistan'da. Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'ye umre ziyaretinde de bulundu.