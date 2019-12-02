Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti

\u00c7orum Belediyesi Engelli Merkezi'nde 5 y\u0131ldan bu yana \u00f6\u011frenim g\u00f6ren bedensel engelli Murat Akkoyunlu da yer ald\u0131.,do\u011fu\u015ftan g\u00f6rme engelli olan ve Konya \u015eaziye Ak Camii\u2019nde 20 y\u0131ldan bu yana m\u00fcezzinlik yapan Ali \u0130nan,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n kabul\u00fcne kat\u0131lanlar aras\u0131nda; milli y\u00fcz\u00fcc\u00fc Rana Ba\u011fdat,AK Parti Genel Merkezindeki kabulde, engelli Cengiz Kahveci taraf\u0131ndan Karag\u00f6z-Hacivat g\u00f6sterisi sahnelendi, engelli bir gen\u00e7 de Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a \u015fiir okudu.,Kafkas-Zeybek Dans grubu \u00fcyeleri U\u011fur Sar\u0131o\u011flu ve Dilek Oru\u00e7o\u011flu,19 farkl\u0131 enstr\u00fcman \u00e7alabilen Talha Ekinci, do\u011fu\u015ftan g\u00f6rme engelli "WeWalk" ak\u0131ll\u0131 baston teknoloji \u015firketinin kurucu orta\u011f\u0131 K\u00fcr\u015fat Ceylan,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 3 Aral\u0131k D\u00fcnya Engelliler G\u00fcn\u00fc dolay\u0131s\u0131yla, engelli \u00f6\u011frenci, sporcu ve sanat\u00e7\u0131lar\u0131 kabul etti.