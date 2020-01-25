Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede yaralıları ziyaret etti

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Elaz\u0131\u011f'daki depremde yaralananlar\u0131 hastanede ziyaret etti.,Recep Tayyip Erdo\u011fan, hastane \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda kendisini bekleyen vatanda\u015flar\u0131 selamlad\u0131.,.,Yetkililerden bilgi alan Erdo\u011fan, daha sonra tedavi g\u00f6ren yaral\u0131lar\u0131 ziyaret etti. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, 6,8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin meydana geldi\u011fi Elaz\u0131\u011f'da arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Mustafa Pa\u015fa Mahallesi'ndeki incelemelerinin ard\u0131ndan, beraberinde TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca ve \u0130leti\u015fim Ba\u015fkan\u0131 Fahrettin Altun ile Elaz\u0131\u011f Fethi Sekin \u015eehir Hastanesine ge\u00e7ti.