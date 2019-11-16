Cumhurbaşkanı Erdoğan her yemekten önce mutlaka bu içecekleri tüketiyor! İşte liderlerin en sevdiği yemekler
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Genel itibariyle vücudu zinde tutacak yemeklerin verilmesine dikkat edilirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meşrubat türleri, çikolata, şeker gibi atıştırmalık ürünleri sevmiyor. Erdoğan, özellikle kahvaltıda tuz oranı düşük peynir türlerini tercih ediyor. Kendisine reçel türü gıdalar verilmezken, ekmek ve benzeri hamur işi yiyecekleri tüketmiyor. Emine Erdoğan ise eşi Recep Tayyip Erdoğan'ın en sevdiği 2 yemeğin; kara lahana sarması, hamur işlerinden ise mantı olduğunu söylüyor.