Cumhurbaşkanı Erdoğan IDEF 2019 Fuarı'nı gezdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u0130stanbul T\u00dcYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen IDEF'19 14. Uluslararas\u0131 Savunma Sanayi Fuar\u0131'n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131ld\u0131. \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan fuar\u0131 gezerek yetkililerden bilgi ald\u0131.\r\n,Katmerciler'den yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, \u015firket IDEF'19'da, yeni nesil kriminal inceleme arac\u0131 K\u0131ra\u00e7'\u0131n da i\u00e7inde bulundu\u011fu geni\u015f bir portf\u00f6yle yerini ald\u0131. Fuar kapsam\u0131nda dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken \u015firket, K\u0131ra\u00e7'\u0131 ilk kez bu fuarda yurt i\u00e7i sekt\u00f6rle bulu\u015fturuyor.\r\n\r\n\u015eirket K\u0131ra\u00e7'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra IDEF'19'da z\u0131rhl\u0131 muharebe arac\u0131 H\u0131z\u0131r, uzaktan kumandal\u0131 at\u0131\u015f platformu UKAP, toplumsal olaylara m\u00fcdahale arac\u0131 TOMA ve Z\u0131rhl\u0131 Ambulans\u0131n\u0131 da sergiliyor.,T\u00fcrkiye'nin savunma ve g\u00fcvenlik ihtiya\u00e7lar\u0131 do\u011frultusunda, ileri savunma teknolojilerinden faydalanarak \u00fcr\u00fcnlerini kendi Ar-Ge merkezinde tasarlay\u0131p geli\u015ftiren \u015firketin savunma portf\u00f6y\u00fcnde tekerlekli z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7lardan uzaktan kumandal\u0131 insans\u0131z kara ara\u00e7lar\u0131na, z\u0131rhl\u0131 i\u015f makinelerinden \u00f6zel \u00fcr\u00fcnlere uzanan geni\u015f bir yelpazede, \u00e7ok farkl\u0131 savunma ve g\u00fcvenlik arac\u0131 yer al\u0131yor.\r\n\r\nT\u00fcrkiye'de sekt\u00f6r temsilcileriyle ilk kez IDEF'19'da bulu\u015fan K\u0131ra\u00e7, Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Kriminal Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n ihtiyac\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 amac\u0131yla \u00f6zg\u00fcn bir \u00e7al\u0131\u015fma olarak geli\u015ftirildi.,Z\u0131rhl\u0131 personel ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131, komuta kontrol arac\u0131 ve i\u00e7 g\u00fcvenlik arac\u0131 olarak yap\u0131land\u0131r\u0131labilecek tasar\u0131ma sahip K\u0131ra\u00e7, daha \u00f6nce Haziran 2018'de Paris'te d\u00fczenlenen Eurosatory Savunma Fuar\u0131nda tan\u0131t\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nK\u0131ra\u00e7 Projesi kapsam\u0131nda d\u00f6rt farkl\u0131 konfig\u00fcrasyonda \u00fcretilecek ara\u00e7lar\u0131n \u00f6ncelikle prototipleri geli\u015ftirildi. Kalifikasyon test ve muayene faaliyetleri ba\u015far\u0131yla tamamlanan ve 2019 y\u0131l\u0131nda seri \u00fcretimine ba\u015flanan ara\u00e7lar\u0131n teslimat\u0131 partiler halinde yap\u0131lacak.,.