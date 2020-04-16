Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına sarılan nine gözyaşı döktü

Kent merkezinde ya\u015fayan 93 ya\u015f\u0131ndaki Aliye Sara\u00e7 yak\u0131nlar\u0131n\u0131n arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla Tokat Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ey\u00fcp Ero\u011flu'ndan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 istedi. ,Ba\u015fkan Ero\u011flu, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7er\u00e7eveleterek \u00d6zel Kalem M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Akif Erten ile ya\u015fl\u0131 kad\u0131n\u0131n evine g\u00f6nderdi. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 alan Aliye nine duygusal anlar ya\u015fad\u0131. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 \u00e7ok sevdi\u011fini s\u00f6yleyen Sara\u00e7, "O bizim liderimiz. Rabbim onun \u00f6mr\u00fcn\u00fc uzun etsin. Be\u015f vakitte ona dua ediyorum.","Benim o\u011fluma \u00e7ok \u00e7ok selamlar s\u00f6yleyin. Benim lideri mi bana g\u00f6nderdin senin de \u00f6mr\u00fcn\u00fc Rabbim uzun etsin. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00e7ok istiyordum. \u0130n\u015fallah o\u011flum ile bir konu\u015fsam. Kurban oldu\u011fum Rabbim \u00f6lmeden g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcr in\u015fallah. Benim o\u011flumu bana kavu\u015fturdun \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr" dedi. Ba\u015fkan Ero\u011flu ile cep telefonu ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015fan Sara\u00e7, te\u015fekk\u00fcrlerini iletti.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n foto\u011fraf\u0131 ise Aliye ninenin odas\u0131na as\u0131ld\u0131.