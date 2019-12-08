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Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan övdü, Kastamonu pastırmasına talep arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan övdü, Kastamonu pastırmasına talep arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye takılarak, “Kastamonu pastırması daha iyi” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” demesi üzerine Kastamonu pastırmasına özellikle il dışından talep arttı. Pastırma üreticileri, pastırmaya yönelik talebin arttığını ve bundan dolayı da memnuniyet duyduklarını söyledi.

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