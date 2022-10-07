Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'daki açıklamaları dünya gündeminde!

Alman bas\u0131n\u0131nda der Spiegel, Erdo\u011fan`\u0131n Yunanistan, \u0130sve\u00e7 ve Finlandiya ile ili\u015fkilere y\u00f6nelik a\u00e7\u0131klamalar\u0131na yer verdi.\r\n,Amerikan yay\u0131n kurulu\u015fu Bloomberg, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan`\u0131n, Yunanistan`a, T\u00fcrkiye`nin, herhangi bir tehdit kar\u015f\u0131s\u0131nda tepki verece\u011fi uyar\u0131lar\u0131n\u0131 ciddiye almas\u0131 gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki ifadelerini aktard\u0131.\r\n,Azerbaycan haber ajans\u0131 APA, "Erdo\u011fan`dan Ermenistan`a \u00e7a\u011fr\u0131: Azerbaycan ile bar\u0131\u015f anla\u015fmas\u0131n\u0131 imzalay\u0131n, s\u0131n\u0131rlar\u0131m\u0131z\u0131 a\u00e7al\u0131m" man\u015feti ile Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan`\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 okuyucular\u0131na sundu.\r\n,Bel\u00e7ika devlet kanal\u0131 RTBF, Erdo\u011fan`\u0131n Macron, Pa\u015finyan ve Aliyev ile bir araya geldi\u011fi foto\u011fraf\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n,BFM.TV kanal\u0131 da "E\u015flerimiz anla\u015f\u0131yor, biz anla\u015fam\u0131yoruz" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 ile haberi okuyucular\u0131na sundu.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan`\u0131n Frans\u0131z mevkida\u015f\u0131na "Macron, seni de T\u00fcrk Devletleri Te\u015fkilat\u0131na alal\u0131m." dedi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan`\u0131n, Avrupa Siyasi Toplulu\u011fu zirvesi i\u00e7in gitti\u011fi Prag`da yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar, d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda da man\u015fetlere ta\u015f\u0131nd\u0131.\r\n,Frans\u0131z Liberation gazetesi Cumhurba\u015fkan\u0131'\u0131n a\u00e7\u0131klamar\u0131n\u0131 "Erdo\u011fan Yunanlar\u0131 terletiyor." diyerek verdi. \r\n,\u0130zvestiya gazetesi, Erdo\u011fan`\u0131n Rus g\u00fcbre ve tar\u0131m \u00fcr\u00fcnlerinin sevkiyat\u0131n\u0131n d\u00fcnya pazarlar\u0131na, \u00f6zellikle de ihtiya\u00e7 duyan \u00fclkelere ula\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fi yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 \u00f6n plana \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,Le Figaro gazetesi Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan`\u0131n "Han\u0131mlar anla\u015f\u0131yor biz anla\u015fam\u0131yoruz" s\u00f6z\u00fcn\u00fc man\u015fetten g\u00f6rd\u00fc.\r\n,Le Figaro gazetesinde, Erdo\u011fan`\u0131n Frans\u0131z mevkida\u015f\u0131 ile ayak \u00fcst\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fmesi s\u0131ras\u0131nda \u00e7ekilen foto\u011fraf yer ald\u0131. Liderlerin e\u015flerinin ise, daha \u00f6nce d\u00fczenlenen uluslararas\u0131 zirvelerde de yak\u0131n ili\u015fki i\u00e7inde olduklar\u0131 hat\u0131rlat\u0131ld\u0131.Le Figaro gazetesinde, Erdo\u011fan`\u0131n Frans\u0131z mevkida\u015f\u0131 ile ayak \u00fcst\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fmesi s\u0131ras\u0131nda \u00e7ekilen foto\u011fraf yer ald\u0131. Liderlerin e\u015flerinin ise, daha \u00f6nce d\u00fczenlenen uluslararas\u0131 zirvelerde de yak\u0131n ili\u015fki i\u00e7inde olduklar\u0131 hat\u0131rlat\u0131ld\u0131.,Rus bas\u0131n\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan`\u0131n "en k\u00f6t\u00fc bar\u0131\u015f, sava\u015ftan iyidir" s\u00f6zlerini payla\u015ft\u0131.\r\n