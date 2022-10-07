Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'daki açıklamaları dünya gündeminde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için gittiği Prag`da yaptığı açıklamalar, dünya basınında da manşetlere taşındı.