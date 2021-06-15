Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da

<p><span style="color:#000000">Erdo\u011fan, iki g\u00fcnl\u00fck Azerbaycan ziyareti kapsam\u0131nda, Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130lham <strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=Aliyev">Aliyev <\/a><\/strong>taraf\u0131ndan Ermenistan i\u015fgalinden kurtar\u0131lan Karaba\u011f\u2019\u0131n \u0130ncisi, Azerbaycan\u2019\u0131n K\u00fclt\u00fcr Ba\u015fkenti <strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=\u015eu\u015fa">\u015eu\u015fa <\/a><\/strong>\u015fehrinde resmi t\u00f6renle kar\u015f\u0131land\u0131. \u0130ki \u00fclkenin milli mar\u015flar\u0131n\u0131n okundu\u011fu t\u00f6rende Erdo\u011fan, askeri k\u0131tay\u0131 selamlad\u0131.<\/span><\/p>\r\n,.,<p><span style="color:#000000">Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip <strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=Erdo\u011fan">Erdo\u011fan<\/a><\/strong>, Azerbaycan\u2019daki temaslar\u0131na ba\u015flad\u0131. <\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">\u015eu\u015fa Valili\u011fi'nde \u00f6n\u00fcnde d\u00fczenlenen resmi t\u00f6renle kar\u015f\u0131lanan Erdo\u011fan, Aliyev ile ba\u015f ba\u015fa ve heyetler aras\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeler ger\u00e7ekle\u015ftirecek.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u015eu\u015fa \u015fehrinde Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130lham Aliyev taraf\u0131ndan resmi t\u00f6renle kar\u015f\u0131land\u0131.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Ziyaret kapsam\u0131nda Azerbaycan ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda bir tak\u0131m anla\u015fmalar\u0131n de imzalanmas\u0131 bekleniliyor. Erdo\u011fan, 16 Haziran\u2019da ise Azerbaycan Milli Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Sahibe Gafarova ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan daha sonra Aliyev ile birlikte Bak\u00fc Olimpiyat Stad\u0131\u2019nda oynayacak T\u00fcrkiye-Galler Euro 2020 A Grubu ma\u00e7\u0131n\u0131 trib\u00fcnden izleyecek.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan d\u00fcn Br\u00fcksel'de ger\u00e7ekle\u015fen NATO zirvesinin ard\u0131ndan ak\u015fam saatlerinde Bak\u00fc'ye gelmi\u015fti.<\/span><\/p>\r\n