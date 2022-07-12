Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor (Hümeyra Şahin kimdir?)

10 y\u0131l \u00f6nce ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 e\u015finden 3 \u00e7ocu\u011fa sahip olan Fuat Oktay, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclt\u00fcr-Sanat Politikalar\u0131 Kurulu \u00dcyesi ve Cumhurba\u015fkan\u0131 Dan\u0131\u015fman\u0131 H\u00fcmeyra \u015eahin ile hayat\u0131n\u0131 birle\u015ftiriyor.,\u00c7iftin d\u00fc\u011f\u00fcn tarihi ise hen\u00fcz a\u00e7\u0131klanmad\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, d\u00fcnya evine girmeye haz\u0131rlan\u0131yor. Oktay'\u0131n, H\u00fcmeyra \u015eahin ile ni\u015fanland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00e7iftin ni\u015fan y\u00fcz\u00fcklerini Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve e\u015fi Emine Erdo\u011fan takt\u0131.,Havva H\u00fcmeyra \u015eahin \u0130stanbul'da do\u011fdu. \u0130stanbul \u00dcniversitesi Tarih B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nden mezun oldu (1998). Marmara \u00dcniversitesi'nde Osmanl\u0131 B\u00fcrokratik Modernle\u015fmesi konusunda y\u00fcksek lisans yapt\u0131. 2007-2008 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda e\u011fitim amac\u0131yla Londra\u2019da bulundu.,\u0130talyan Roma \u0130\u015fletme Okulu'nda Sanat ve K\u00fclt\u00fcr Y\u00f6netimi alan\u0131nda master program\u0131na girdi. Ulusal ve uluslararas\u0131 projelerde i\u00e7erik ve konsept dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\u00c7e\u015fitli edebiyat dergilerinde deneme ve \u00f6yk\u00fcleri yay\u0131mland\u0131. Lacivert adl\u0131 ilk \u00f6yk\u00fc kitab\u0131 2012 y\u0131l\u0131nda bas\u0131ld\u0131. Aktif sivil toplum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 i\u00e7inde yer ald\u0131, Meridyen Derne\u011fi'nin ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fctt\u00fc.,Uzun s\u00fcre Ak\u015fam gazetesinde k\u00f6\u015fe yazarl\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131. H\u00e2len Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dan\u0131\u015fman\u0131 olarak aktif g\u00f6rev yapmaktad\u0131r.